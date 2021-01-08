Avrupa ve ABD ekonomisine ‘Covid-19’ darbesi

DOSYA-HABER / MELİKE KOÇAK

Dünyayı derinden sarsan pandemi krizi ülke ekonomilerini de küçülmeye zorladı. ABD’li Yatırım Bankası Goldman Sachs’ın ‘Ekonomi’ raporunda Avrupa ve ABD ekonomileri için beklentiler, pandemi yüzünden aşağıya çekildi. Goldman Sachs Ekonomistleri Jan Hatzius ve Daan Struyven tarafından hazırlanan raporda, “Atlantik’in her iki tarafında da COVID-19 vakaları keskin şekilde artış gösteriyor. Bu durum yakın vadede büyük ülkelerin ekonomilerine yansıyacaktır. Yakın vadede riskler aşağı yönlü” denildi. Raporda, ABD’nin yeni seçilen Başkanı Biden’ın muhtemelen 1 trilyon dolar civarında bir teşvik paketi için Cumhuriyetçi Parti ile anlaşacağı, rakamın Demokratların hakim olacağı bir Kongre görülseydi bunun iki katı olacağı değerlendirildi. Goldman Sachs, ABD ekonomisi için gelecek yıl ilk çeyrek büyüme beklentisini yüzde 7’den yüzde 3,5’e çekti. Avrupa için 4. çeyrek tahmini ise yüzde 9,1 büyümeden yüzde 8,7 daralmaya revize edildi. ABD ekonomisi için 2020 GSYH tahmini negatif yüzde 3,5, 2021 GSYH tahmini yüzde 5,3, 2022 tahmini de yüzde 3,8 açıklandı. Euro Bölgesi için 2020 tahmini negatif yüzde 7,2, 2021 tahmini yüzde 5,3, 2022 tahmini de yüzde 4,3 açıklandı. Yatırım kuruluşu 2021 yılında küresel ekonomi için ise yüzde 6 büyüme tahmin etti. Genel beklenti büyümenin yüzde 5,2 civarında olacağı yönünde bulunuyor. 2020 tahmini ise yüzde 4 daralma öngörüyor. Raporun ayrıntıları şöyle:

AŞIYA ENDEKSLİ İYİLEŞME

Başkan seçilen Joe Biden muhtemelen Cumhuriyetçi Senato çoğunluğu ile çalışmak zorunda kalacak ve bu da demokratik mali gündemi uygulama yeteneğini sınırlayacak. Bununla birlikte, 20 Ocak’ta göreve başlamadan önce potansiyel olarak yürürlüğe girecek 1 trilyon dolarlık bir teşvik paketi bekliyoruz. Bu, demokratik bir taramada görebileceğimizin yarısından az, ancak ABD’nin gelecek çeyreklikte büyümesinde küçük bir pozitif mali dürtü için yeterli olmalı.

Goldman Sachs’ın raporu Ekovitrin Ocak sayısında!

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