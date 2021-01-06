"2021'de enflasyonu düşürmekte kararlıyız"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enfasyonla kararlı mücadele vurgusu yaparak, 2021’de gerekmesi durumunda parasal duruşun sıkılaştırılacağını söyledi. TCMB olarak enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarının altını çizen Naci Ağbal, “Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşulu. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin amacı olmalı. Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülüyor. ÜFE’deki yükseliş eğilimi, TÜFE üzerinde maliyet baskılarını artırdı. Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz” dedi.

GEREKİRSE PARASAL DURUŞUMUZU DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ

Kur ve emtia fiyatlarının enflasyon için risk oluşturduğunu vurgulayan Naci Ağbal, “Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılıyor. 2021 yılında para politikası sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacak. TCMB’nin temel politika aracı bir haftalık repo faiz oranı olacak. Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ve TCMB’nin nihai kredi merci işlevini gören Geç likidite penceresi fonlama aracı olarak kullanılmayacak. Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla zorunlu karşılıklar ve diğer TL likidite araçları etkin olarak kullanılacak. Bankalara sağlanan swap imkanı kademeli olarak azaltılabilir. Önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek” diye konuştu.

"DÖVİZ PİYASASINA ALIŞ SATIŞ YÖNLÜ MÜDAHALE OLABİLECEK"

Kurların serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşacağını belirten Naci Ağbal, “TCMB, kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak. Döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Aşırı dalgalanma halinde döviz piyasasına alış ve satış yönlü müdahale sözkonusu olacak. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Rezerv biriktirmeye yönelik araçlar uygun bir şekilde kullanılacak. Reeskont dönüşlerinin 21 milyar dolar katkısı olacak. Bunun dışında rezerv biriktirme amaçlı diğer araçları uygun koşullarda kullanacağız. Sermaye girişlerinin istikrarlı hale gelmesi ve yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin terse dönmesi döviz alım ihalelerine başlanmasında bizim için gösterge olacak” şeklinde konuştu.

“2021 YILI SONU ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 9,4”

TCMB olarak fiyat istikrarı yolunda üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarına değinen Naci Ağbal, sözlerine şöyle devam etti: “Enflasyonla mücadele için bütüncül yaklaşımın öneminin farkındayız. Politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyerek uygulayacağız. 2021 yılı sonu için yüzde 9,4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz. Hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. 2023 yılı itibarıyla bütün TCMB araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarf edeceğiz. Ekonomistler ve diğer paydaşlarla önümüzdeki dönemde daha sık bir araya geleceğiz.

TCMB önümüzdeki dönemde her bakımdan yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, öngörülebilir olacak. Swap işlemleri de dahil olmak üzere kamuoyu ile paylaşılması istenen verilerle ilgili çalışmalara başlayacağımızı söyleyebilirim. Geçmiş dönem para politikası uygulamaları incelendi, 2006 yılında açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilirken ortaya konulan çerçeve ve iletişim politikalarının geliştirilerek 2021 yılında etkili bir şekilde uygulanması temel öncelik olarak belirlendi.

Enflasyonun yıl içinde üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla yıl sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla farklılaşması durumunda, sapmaya yol açan nedenler ile hedefe ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanacak.” Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı ve ikna edici bir düşüşün sağlanacağını ifade eden Naci Ağbal, “Fiyat istikrarını ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşlarımızın ters dolarizasyonu başlatacaklarını düşünüyoruz. Kritik olan hanehalklarının tasarruflarını daha fazla TL varlıklarına yatırması, burada görev bize düşüyor. Şeffaflık politikamızı nasıl geliştirebiliriz diye bir çalışma başlattık, bir kısım adımları Ocak ayı gibi atmış olacağız.

Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’ye ilgisinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yurtdışından gelen yatırımların hem artması hem de vade yapısının uzaması ekonomiyle ilgili risk algısını aşağı çekecek, güveni artıracak, TL varlıklarının değerini artıracak. Döviz kuru seviyesi piyasada belirleniyor, bizim bir kur hedefimiz yok. Son dönemde Hükümetimiz tarafından yapılan açıklamalar, atılan adımlar, büyük ölçüde bizim ortaya koyduğumuz enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına büyük destek veriyor. TCMB’nin ortaya koyduğu duruş ile Cumhurbaşkanımızın meseleyi sahiplenmesi bizlere büyük güç veriyor. Politik bir değerlendirme yapmam doğru olmaz, TCMB başkanı olarak, bir kamu görevlisi olarak şu anda vazifem TCMB kanununda yer alan fiyat istikrarı doğrultusunda gece gündüz çalışmak. İş odaklı bir yaklaşımım olduğu herkes tarafından bilinir, bulunduğum bütün görevlerde de her zaman rasyonel, doğru, gerçekçi bir yaklaşımı kendime prensip edindim” dedi