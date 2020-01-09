"Üretimde verimlilik için doğru hedef belirlemek şart"

Markanızı, sunduğunuz çözümleri ve avantajlarını anlatır mısınız?

Doruk olarak, üretim yapan sanayi kuruluşlarında üretim operasyonlarının dijital araçlar ile yönetilmesi konusunda yazılım ve donanım çözümleri üreten ve sanayicilerin dijital dönüşüm yolculuklarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayan 21 yıllık teknoloji firmasıyız. 1998 yılında sanayicilerin üretimlerini daha hızlı, çevik, kaliteli ve verimli yönetmeleri için yazılım ve donanım araçları geliştirmek yani sanayiyi dijitalleştirmek hedefiyle kurulduk. Bu hedef bir bakıma markamızın kuruluşundan 15 yıl sonra 2013 yılında dünyanın gündemine oturan Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konularının ilk ayak sesleriydi diyebiliriz. Bu noktada Türkiye’nin sanayide dijitalleşme alanındaki ilk Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmiş teknoloji şirketiyiz. Artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri ile tamamen entegre olan dünyadaki tek üretim yönetimi sistemi ProManage, Production ve Management kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Sanayicilerin kendilerini sürekli ve otomatik olarak geliştirebilmesini sağlayan ProManage, bu doğrultuda işletmelerin dar boğazlarını, zayıf yönlerini, gelişime açık noktalarını sürekli olarak gösteren ve bu açıkların iyileştirilmesi için işletmeyi uyarı mesajları ve farklı yollarla bilgilendiren bir sistem.

ProManage ile işletmelerin üretim yönetim operasyonlarını dijitalleştirmesi sadece 4 ila 8 hafta sürüyor. Sanayiciler dijital ve akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage’ı kullanmaya başladıktan yaklaşık 2 ay sonra bu sistem için yaptıkları yatırımı geri alabiliyorlar. İşletmeler yatırdıklarını verdiğimiz eğitimlerden biri olan verimlilik parametresinde görebiliyor. 2 ay sonunda yüzde 20’ye varan oranda verimlilik artışı sağlanıyor. Yıl olarak düşünüldüğünde ise örneğin ayda 1 milyon Euro’luk girdi maliyeti olan bir işletme için 10 ayda yapılan 10 milyon Euro’luk masraf 8 milyon Euro’ya düşüyor ve işletme yılda 2 milyon Euro tasarruf etmiş oluyor.

“BÜYÜME ORANIMIZI 2018’DE YÜZDE 50’YE ÇIKARDIK”

2020 hedeflerinizi ve yatırım planlarınızı paylaşır mısınız?

Doruk olarak 2018 yılında bir değişim ve dönüşüm hamlesiyle yeni bir büyüme operasyonu başlattık. Yıllık ortalama yüzde 20 olan büyüme oranımızı 2018 yılında yüzde 50’ye çıkardık. Aynı yıl Ar-Ge yatırımlarımızın ciromuz içindeki payını ise yüzde 30’dan yüzde 55’e yükselttik. Güncel teknolojilere yaptığımız yatırımlar ile 2019 sonunda büyümemizi bir önceki yıla göre yüzde 250 artırmış olacağız. Şirketimizde 2019 yılı itibariyle 104 çalışanımız mevcut ve 2020 yılında 205 kişi olmayı planlıyoruz.

Teknopark İstanbul’da yer alan merkez ofisimiz, Antalya Teknokent ve İzmir Depark Teknokent ofisimiz olmak üzere Türkiye’de üç ayrı ofisimiz ile faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda ABD Chicago’da da ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp. adlı bir şirketimiz bulunuyor. Yakın zamanda Amerika’daki şirketimiz ProManage Corp., Japonya merkezli ITO Corporation ile partnerlik anlaşması imzaladı. Böylece Asya Pasifik pazarına giriş yapmış olduk. Bugün ABD, Rusya, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Cezayir, Sırbistan ve Tataristan’a ihracat gerçekleştiriyor ve dünyanın en yaygın üretim yönetim sistemi olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2020 yılında da Almanya’ya açılmayı planlıyoruz. Nihai hedefimiz ise akıllı üretim yönetim sistemleri alanında bir “dünya markası” olmak.

Dijitalleşme sürecindeki KOBİ’lere neler önerirsiniz? Nasıl bir strateji izlemeliler?

İçinde bulunduğumuz döneme hemen hemen tüm sektörlere etki eden bir değişim ve dönüşüm çağı diyebiliriz. Artık sistemlerin yeniden kurulduğu, eski düzenlerin değişip yeni iş modellerinin doğduğu, iş yapış şekillerimizin bile dönüşüme uğramaya başladığı bir dönemdeyiz ve tüm bu süreçlere çok büyük bir hız hakim. Sanayide çok sayıda verinin yüksek hızlı bir şekilde işlendiği dijitalleşme çağında işletmelerde doğru aksiyonların alınabilmesi için geçmişteki kayıpların analizi sonucu gelecekteki kayıpların daha oluşmadan önlenmesi kritik bir hal aldı. Dolayısıyla günümüzde üretimde verimliliğin artırılması için kayıpların analizi ve doğru hedefin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca odaklanılacak kaybın sebeplerinin analiz edilmesi ve alınacak aksiyonun da süreklilik içinde yapılması gerekiyor.

Endüstri 4.0, farklı ülkelerde farklı isimlerle anılıp farklı tanımları yapılsa da nihayetinde ulaşılmak istenen hedef, müşteri siparişinden müşteriye ürünün teslim edilmesine kadar olan sürecin dijital sistemler kullanılarak, hızlı, doğru, kaliteli ve esnek bir şekilde gerçekleştirilmesi. Bu sürecin kayıpsız olması gerektiği ise yine değişmeyen bir gerçek.

2020’de dijital teknolojilerde trendler neler olacak? Pazar büyüklüğü ile ilgili öngörüleriniz neler?

Teknolojik gelişmelerin etkisiyle artık yepyeni bir dil konuşuyoruz. Sanayide dijital dönüşüm süreçleriyle birlikte ‘yapay zeka’, ‘makine öğrenimi’ ve ‘artırılmış gerçeklik’ kavramları daha da çok konuşulur hale geldi. Özellikle seri üretim yapan şirketler için daha fazla hız, daha kaliteli üretim ile daha fazla verim alabilmenin yolları açıldı. Önümüzdeki süreçte sanayicilerin bir makineye baktığında aylar ve hatta yıllar sonrasıyla ilgili olacakların verilerini gözlemleyebildiği bir dünyaya doğru yol alıyoruz. Bu yolculukta öğrenen ve kendini geliştiren yapay zeka destekli üretim yönetim sistemleri fabrikalara çağ atlatmaya hazırlanıyor. Bu yeni dünya, akıllı üretim yönetim sistemlerini kullanarak dijital dönüşüme ayak uyduran işletmeler için bir fırsat sunarken, bu gelişmelerin gerisinde kalan işletmeler için gittikçe daha çetin hale gelen rekabet koşullarına adapte olmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de çığır açan teknolojilerin üretim yönetim sistemlerine sağladığı avantajları değerlendirebilen işletmelerin global pazarlarda sektörlerine liderlik edebilecekleri bir düzene doğru ilerliyoruz. Biz de bu noktada Türkiye’de üretim yönetiminde dijitalleşme pazarını inşa eden yüksek teknoloji firması olarak 2017 yılında üretimde artırılmış gerçeklik, 2018 yılında ise üretimde yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdik.