Ocak ayı lojistik gündemi Ekovitrin'de

Ekovitrin'de bu ay dosya konusu: "Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği"... Konu başlıkları ise şöyle:

Ulukom Bilgisayar Genel Müdürü Erkin Fındık: “FİRMALARIN A’DAN Z’YE TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ”

Ulukom Bilgisayar Genel Müdürü Erkin Fındık, yaklaşık 70 modülden oluşan bir lojistik ve gümrükleme yazılımına sahip olduklarını belirterek, tek bir platformda lojistik sektörünün A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

MERCEDES-BENZ TÜRK, KAMYON VE OTOBÜSTE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mercedes-Benz Türk, Daimler’in globalde yürüttüğü 2. el faaliyetleri kapsamında hem TruckStore hem de BusStore markalarıyla dünya sıralamasında ilk 10’da yer alırken, Türkiye kamyon ve otobüs pazarının her alanında liderliğini sürdürüyor.

TIRSAN’DAN İTT LOGİSTİCS’E 10 ADET TANK KONTEYNER TESLİMATI

İTT Logistics, 10 adet tank konteynerini Kocaeli Dilovası’nda gerçekleştirilen törenle Tırsan’dan teslim aldı. İTT Logistics, bu teslimatla Tırsan araç sayısını 59’a yükseltti.

MERCEDES-BENZ TÜRK’TEN 8 MİLYON EURO’YU AŞKIN YATIRIM

Mercedes-Benz Türk, yürüttüğü ‘Genişleme Projesi’ kapsamında; Genel Müdürlük Kampüsü’nde bulunan Yedek Parça Dağıtım Merkezi’ni 27 bin 500 metrekareden 34 bin 500 metrekareye çıkararak, Türkiye’nin en büyük otomotiv yedek parça dağıtım merkezlerinden birinin açılışını gerçekleştirdi.

FORD OTOSAN, HİZMET İHRACATINDA DA LİDER

Türkiye’nin ihracat lideri Ford Otosan, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) düzenlediği ‘Hizmet İhracatı’ araştırmasında ‘Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

RO-RO TAŞIMACILIĞININ ÖNEMİ ARTIYOR

Dünya ticaretinin yüzde 85’i deniz taşımacılığı ile yapılıyor. Türkiye’nin de ithalat ve ihracatının yüzde 90’ı denizyoluyla gerçekleştiriliyor. Denizden yapılan nakliye en ucuz, en emniyetli nakliye şekli. Ro-Ro ticaret hatlarının pek çoğu gecikmelere karşı çok hassas.

Soft Türkiye Genel Müdürü Erdal Kılıç: “FİRMALARA YÜKSEK BİR VERİMLİLİK SAĞLIYORUZ”

Soft Türkiye Genel Müdürü Erdal Kılıç, “Entegre bir çözüm sağlayıcısı olarak firmaların bütün süreçlerini tek bir yazılımda sağlayarak, firmalara çok yüksek bir verimlilik sunuyoruz” dedi.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu: “2019’DA BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜK”

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, “Türk Loydu olarak 2019 yılında hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde büyümemizi sürdürdük ve klasımıza kayıtlı gemileri hem sayı hem de tonaj olarak artırmayı başardık” dedi.

Lojistik dosyası tüm detaylarıyla Ekovitrin Aralık sayısında! Konu içerikleri için tıklayınız.