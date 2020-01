Kış lastiği seçerken nelere dikkat etmeli?

PIRELLI’DEN YAZ LASTİĞİ PERFORMANSINA SAHİP İLK KIŞ LASTİĞİ: ‘P ZERO WINTER'

Pirelli’nin Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sunduğu kapsamlı inovasyonlar arasında yeni P Zero Winter, Track Adrenaline uygulaması, yeni ‘Elect’ yanak işaretleri ve orijinal ekipman olarak Color Edition gibi yeniliklerle yerini aldı. Bunların tümü Pirelli’nin genişleyen P Zero ailesine katılıyor. Bir markadan daha fazlası olan P Zero; onun teknoloji, tutku ve ayrıcalık dünyasını temsil ettiğini bilen performans otomobili hayranlarının küresel ölçekte tanıdığı bir ikon haline gelmiş bulunuyor. Yeni ürünlerle zenginleşen P Zero ailesi, Pirelli’nin özel tasarım (“terzi işi”) stratejisine yeni bir boyut daha katıyor. Müşteri, bireysel kullanıcı ya da küresel bir otomobil üreticisi olsun, Pirelli premium ve prestij segmentlerindeki hemen tüm önemli otomobillerin spesifik koşullarına göre kişiselleştirilmiş bir çözüm sunabiliyor.

Mevcut ürün yelpazesine eklenen yeni P Zero Winter ile kış performansı, Track Adrenaline uygulaması tarafından pist sürüşünü izlemek için kullanılan sensörlerin yapay zekası, elektrikli süper otomobiller için üretilen ve ‘Elect’ işaretiyle ayrışan lastiklerde ileri teknoloji ve P Zero Color Edition ailesinin özelleştirilmesi gibi inovasyonlar fuarda tanıtılıyor.

Pirelli Operasyon Genel Müdürü Andrea Casaluci, “P Zero, Pirelli’nin en önemli ve bizi farklılaştıran markası. Otomotiv dünyasında performans ve güvenirliğin ikonudur. Formula 1 lastikleriyle başlayıp elektrikli otomobil lastiklerine ve şimdi de kış lastiklerine uzanan P Zero ailesi, dünyanın en önemli lastik mağazaları tarafından satılıyor ve stratejimizin özünü temsil ediyor. Bunun kazanan bir strateji olduğu da kanıtlanıyor zira prestij segmentindeki otomobillerin yarıdan fazlasına orijinal ekipman olarak lastik sağlıyor, dünyanın en önemli otomobil üreticileriyle işbirliği yapıyor, büyümeye devam ederken otomotiv sektöründeki bu önemli geçiş anında müşterilerimize eşlik ediyoruz” diyor.

PROMETEON’DAN KAMYON VE OTOBÜSLERE ÖZEL KIŞ LASTİĞİ SERİSİ; ‘PIRELLI W:01’

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon, kamyon ve otobüs gibi ağır ticari araçlara yönelik geliştirdiği M+S ve 3PMSF markalamasına sahip kış lastikleri “W:01” serisi ile en zorlu kış koşullarında dahi üstün yol tutuş, güvenlik ve performansı bir arada sunuyor.

Serinin azaltılmış taban blok hareketi, özel lamelli yapısı; yakıt tasarrufu ve düzenli aşınmayı bir arada sağlıyor. Yönlü sırt deseni ve derin kanallar ise hem ıslak hem de kuru zeminlerde yüksek güvenlik ve üstün yol tutuş sunarken kullanıcılarına yüksek kilometre performansını garanti ediyor. Serinin kış mevsiminin zorlu şartlarına göre geliştirilmiş özel özel sırt ve taban bileşimi, en düşük sıcaklıklarda ve karlı zeminlerde dahi üstün direksiyon hakimiyeti, yol tutuşu ve yüksek çekiş gücüsunuyor. Optimize edilmiş yoğun ve çapraz lamelli özel tabanı ise karı lastiğin bünyesine hapsederek, kararlı bir yol tutuş performansı sağlıyor.

Ağır vasıta araçlarda +4 derecenin altındaki tüm koşullarda kış lastiği kullanılmasını öneren Prometeon, Pirelli W:01 serisinde kış lastiği regülasyonları ile uyumlu lastikler sunuyor. Serinin ön ve çeker lastikleri karlı zeminlerde dahi üstün çekiş gücü, ıslak zeminlerde yüksek yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sunuyor. Ayrıca, sahip olduğu düşük gürültü seviyesi sayesinde, hem yolculara hem de kullanıcıya konforlu bir yolculuk sunuyor.

PETLAS VE STARMAXX KIŞ LASTİKLERİNDE 4 ALAN 3 ÖDER KAMPANYASI

Türkiye lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider markası PETLAS, yeni kampanyasıyla kış lastiklerinde 4 lastik al 3 öde avantajı sunuyor. Yüzde 100 yerli sermaye, yerli Ar-Ge, yerli teknoloji ve yerli iş gücü ile geliştirilen ve PETLAS fabrikasında üretilen Petlas ve Starmaxx marka kış lastiklerinde geçerli kampanya kapsamında, PETLAS yetkili satıcılarından satın alınacak binek otomobil, 4x4-SUV ve hafif ticari araç lastikleri için her 4 lastik alımında yüzde 25 indirim sağlanıyor. PETLAS’ın 4 alan 3 öder kampanyası, 31 Aralık 2019 tarihine dek sürecek.

Kampanya hakkında bilgi veren AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, “Müşterilerimizin Türkiye genelindeki PETLAS tabelalı bayilerimizden 31 Aralık’a kadar alacağı her dört lastikten birini bedava veriyoruz” dedi. Bu kampanyanın, tüketicilerin aile ekonomisi için olduğu kadar, yol güvenliği açısından da önem taşıdığını belirten Erkal Özürün, “Ülkemizde özellikle kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu illerde, müşterilerimizi kış lastiklerini en ekonomik fiyatlarla sahip olabilmeleri ve bu sayede kış koşullarında yollarda güvenle seyretmeleri için çalışıyoruz; 4 alan 3 öder kampanyamızla cazip fiyat avantajı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

4 Kasım’da başlayan ve 31 Aralık 2019’a kadar geçerli 4 alan 3 öder kampanyasında, Petlas ve Starmaxx marka binek, SUV/4x4 ve hafif ticari (17,5” jant hariç) kış lastiklerinden 4 adet alıma 3 adet fiyatı uygulanacak. Kampanya, Türkiye genelindeki Petlas ve Starmaxx tabelalı yetkili satıcı mağazalarından kampanyaya katılanlarda geçerli olacak.

MICHELIN PRIMACY 4 İLE DAHA FAZLA SU TAHLİYESİ, DAHA UZUN YOL

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, Primacy 4 ile yağışlı havalarda konforlu sürüş deneyimi sağlamanın yanı sıra, yüzde 22 daha fazla su tahliye imkânı ve rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun ömürlülük sunuyor.

Dünya lastik devi Michelin, yağışlı havalarda sürüş deneyimini artırabilmek adına, yeniyken de aşındığında da yüzde 22 gibi üstün bir seviyede daha fazla su tahliyesi imkânı sağlayan Primacy 4’ü öneriyor. Güvenlik ve uzun ömür odaklı desen ve yapısı; lastiğin ne zaman değişime ihtiyaç duyduğunu anlamayı sağlayan aşınma göstergesi ile Primacy 4, yasal sınır olan 1.6 milimetreden önce lastiğin değiştirilmesini önlüyor. Yasal sınıra dek, maksimum güvenlik, üstün performans ve uzun ömürlülüğü bir arada sunan Primacy 4, Michelin’in daha az kaynakla daha katma değerli işler yapma stratejisiyle rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun yol kat edilmesini sağlıyor.

GOODYEAR’DAN ‘OMNITRAC HEAVY DUTY’ ÜRÜN HATTI

Goodyear, zorlu koşullarda çalışan karma servis kamyonlarına tüm hava şartlarında kullanıma uygun, geliştirilmiş dayanıklılık, verim, kilometre performansı ve çekiş sunan OMNITRAC Heavy Duty ürün hattı’nı piyasaya sürüyor. Yeni ürün hattı, özellikle asfalt yollarda kısa mesafelerde kullanılan, ancak ağırlıklı olarak inşaat şantiyeleri, madenler ve taş ocakları gibi zorlu ve asfaltsız çalışma ortamlarında çalışan damperli ve diğer ağır hizmet kamyonları için geliştirildi. Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör, “2018’de özellikle karma servis uygulamalarında faaliyet gösteren OMNITRAC S & D lastiklerimizi piyasaya sürdük. Goodyear OMNITRAC Heavy Duty serisi, ağırlıklı olarak zorlu koşullarda çalışan ancak kısa mesafelerde asfalta da çıkan kamyonlar için geliştirildi. Artık asfalt kullanımından, off-road dediğimiz asfalt dışı en zorlu koşullara kadar her türlü kullanımı kapsayan yenilikçi ürünleri eksiksiz bir yelpazede sunuyoruz” dedi.

Yeni OMNITRAC Heavy Duty lastikler, keskici taş ve kaya kaplı yollar, çamurlu ve ıslak zemin, dik yokuşlar ve çukurların yanı sıra, hidrostatik önden çekişli araçların ön aks lastikleri gibi yüksek tork gerektiren özel uygulamaların altından kalkabilecek şekilde tasarlandı. Yeni OMNITRAC Heavy Duty, ağır karma servis uygulamalarında mükemmel yol tutuşu ile geliştirilmiş yakıt verimliliği olanağı sunuyor. DuraShield teknolojisine sahip lastikler, zorlu çalışma koşullarındaki karma servis uygulamalarında uzun bir sırt ömrü için dayanıklılığa odaklanan dengeli bir performans sağlıyor. En yeni teknoloji, gövde hasarı ve korozyona karşı ekstra direnç için özel bir sırt kuşağı içeriyor ve mükemmel kaplanabilirlik sunuyor. Önceki nesli OMNITRAC MSS II ve MSD II ile karşılaştırıldığında, yeni lastikler taş tutma, kopma yolunma direnci ve hasara karşı dayanıklılık açısından geliştirilmiş performans sunarken, yuvarlanma direnci ve yakıt verimliliği yeni geliştirilen mevzuat uyarınca iyileştirildi. 3PMSF işaretlemesi, iyileştirilmiş kış performansı ve gittikçe sıkılaşan kış lastiği yönetmeliklerine uygunluk anlamına geliyor.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel: “KIŞ LASTİĞİNDE EN MÜKEMMEL PERFORMANSI SUNUYORUZ”

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, 2012’de kış lastiğiyle ilgili yönetmeliğin ticari araç lastikleri için hayata geçmesiyle ve 2013’teki uygulamalarla beraber, araç sahiplerinin farkındalıklarının önemli oranda arttığını ve zorunluluk getirilmeyen segmentlerde de kış lastiği kullanımının yükseldiğini gördüklerini söyledi. Bu doğrultuda, 2012’de yüzde 15-18 aralığında olan binek ve hafif ticari araç segmenti içinde kış lastiği kullanım oranlarının büyük ölçüde arttığını söyleyen Evren Güzel, “2012 yılındaki yönetmelikle beraber Türkiye’deki kış lastiği kullanım oranı, benzer coğrafyada olan İtalya gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Ancak halen gidecek çok yolumuz olduğunu düşünüyor ve kış lastiği kullanımının artması yönünde farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Şu anda pazarda, 12,4 milyon otomobil 4,2 milyon adet de minibüs & kamyonet mevcut. Toplamda 4,2 milyon adet araçtan şehirlerarası kullanımda olanlar için zorunluluk sözkonusu. Öte yandan 12,4 milyon binek otomobilin zorunluluk kapsamına dahil olmasa da güvenli sürüş için kış lastiği geçişini gerçekleştirmeleri büyük önem teşkil ediyor” dedi.

“İKİ OTOMOBİL BOYU DURUŞ MESAFESİ İNSANI HAYATA BAĞLAR"

Araçların sadece 4 avuç içi kadar alandan yere tutunduğunu ve kış koşullarında lastiklerin yere tutuş, ıslak zeminde sürüş emniyeti, çekiş gücü, kısa fren mesafesi gibi özellikleri can güvenliğiyle ilgili konulara doğrudan etki ettiğini belirten Evren Güzel, “Kış lastikleri özel karışımı sayesinde ağır kış şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini korur ve sürüş emniyeti sağlar. İçeriğindeki yüksek silika oranıyla ıslak zeminde sürüş emniyetini artırır. Karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünde yüzde 25’e varan avantaj sunar. ETRMA (Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Derneği) verilerine göre; 90km hızla giderken ıslak yolda kış lastiğinin fren mesafesi yaz lastiğine göre yüzde 10 daha kısa (1 binek araç boyu), 50 km hızla giderken soğuk yol yüzeyinde kış lastiğinin fren mesafesi yaz lastiğine göre yüzde 18 daha kısa (2 binek araç boyu). Bu veriler de gösteriyor ki, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, kış lastiği kullanılması sürüş emniyeti açısından son derece önemli” diye konuştu.

Evren Güzel, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kapsamda kış lastiklerini zorlu koşullar için müşteri beklentileri, iklim ve coğrafi koşulları gözeterek uygun olarak geliştiriyor, test ediyor, iyileştirmeler yapıyor ve en mükemmel performansı sunuyoruz. Ürün geliştirme aşamasındaki en temel hedefimiz ise emniyetli, sağlam, konforlu ve çevreci bir sürüş deneyimi sağlamak oluşturuyor. Pazardaki talebe uygun olacak şekilde, yerel üretim avantajlarımızı da kullanarak kış lastiği talebini karşılayacak şekilde planlarımızı yapıyor ve pazara sunmaya devam ediyoruz. Bu yıl da hem Lassa hem de Bridgestone markalarımızla yeni kış lastiği desenlerimizi pazara sunduk.”