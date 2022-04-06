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Obama’nın Beyaz Saray’daki etkinliğe katılması sonrası çıkan Biden’ın bu görüntüleri gündem oldu

Güncel 06.04.2022, 08:39
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