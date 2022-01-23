Neslihan MALTEPE

Değerli okuyucularımız;

Geçtiğimiz hafta moderatörlüğünü yaptığım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu”nda büyük bir coşkuyla gerçekleşen yazar ve sanatçı Ekrem Arpak'ın organize ettiği aynı zamanda bizzat kendisinin AB Uyum Komisyonu Başkanı, Ak Parti Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Mehmet Kasım Gülpınar'ı kaleme aldığı “M.K.G Babasının Oğlu” kitabının lansman gecesi için tekrar “Peygamberle ve Medeniyetler Şehri Şanlıurfa”daydım.

Benim Şanlıurfa’ya, tüm Mezapotamya’ya ve yurdumun tüm topraklarına sevgim ve saygım büyüktür. Çünkü üzerinde yaşadığımız bu topraklar; hem aziz şehitlerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti hem de Peygamberlerimizin yaşadığı, bizlere miras bıraktığı, birçok medeniyetin buradan doğduğu bereketli ve güzel topraklardır.

Bu topraklar nice değerler yetiştirmiştir.

Bu değerler; insanımıza ait özellikler olduğu kadar insan değerlerimizdir de...

Nene Hatun, Mehmet Akif Ersoy, Pîrî Reis, Farabi, İbn Türk, Kaşgarlı Mahmut, Metehan, Atilla, Alp Arslan, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmed,Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Ali Kuşçu, Hezarfen Ahmed Çelebi,... birçokları ve günümüze gelirsek; Aziz Sancar, Feryal Özel, Canan Dağdeviren, Gazi Yaşargil ve daha niceleri...

O kadar, o kadar kıymetli değerlerimiz var ki... Hepsi bu toprakların nadideleri...

Ve ben her Anadolu’ya gittiğimde yeniden birçok değeri tanımaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Geleceğimiz için ve ülkemiz için umut doluyorum.

İnsanlarımızın vatan, toprak ve bayrak sevdasına bir kez daha şahit oluyorum.

Bu ülke için gece gündüz çalışmalarına, birlik beraberlik içinde olmalarına, herşeyden ve herkesten önce milletini, ülkesini ve vatanını düşünmelerine...

Mesleğim gereği gittiğim her yerde gözlem yaparım. İşim; bilgileri de insanları da iyi analiz etmeyi gerektiriyor. İyi bir gazeteci; hem kalemi, hem analizi, hem de düşüncesi kuvvetli olandır. İyi bir iletişimci de; hem kalemi, hem analizi, hem düşüncesi, hem sözü, hem yazısı, hem de davranışı doğru ve kuvvetli olandır. Bu yüzden bu gücü doğru ve etkin kullanmaya çalışırım.

Şanlıurfa ile ilgili izlenimlerim ise; bu coğrafyanın çok farklı dinamiklerinin olduğudur. Hangi açıdan baktığınıza göre yorumunuz değişebilir. Ama benim baktığım açıdan bakarsak bu topraklarda birçok değer var.

Katıldığım lansman toplantısı sürecince aklıma takılan şu soru oldu: Peki toplumumuz bu değerlerimizin ne kadarını yakından tanıyor?

Ben izninizle sizlere bu toprakların bazı kıymetli değerlerini kısaca tanıtmak istiyorum.





Siyasetin ana sahnesinde hep bazı isimler ön plana çıkıyor ama mesela Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak... Ne kadar hanımefendi ve başarılı bir değer... Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya; ne kadar donanımlı ve öngörüsü yüksek bir değer...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin; İngiltere’de yüksek lisans yapan üstelik üstün başarı ödülü ile bitiren, kariyeri ve eğitimi ödüllerle dolu bir değer ...

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül; ilmi zenginliği ve çalışkanlığı ile mütevazi bir değer...

Şanlıurfa’nın Efsane Milletvekili Seydi Eyüpoğlu ve Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar’ın Saygıdeğer Babaları Büyük Siyaset Adamı Eyüp Cenap Gülpınar; Şanlıurfa için ve ülkemiz için yaptıkları önemli çalışmalar ile büyük değerler...





AB Uyum Komisyonu Başkanı, Ak Parti Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Mehmet Kasım Gülpınar; son derece iyi eğitimli, 6 yabancı dil bilen, ilmi zenginliği yüksek ve Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Onur Lejyonu - Legion d'Honneur nişanı ile taltif edilen bir değer...

O akşam lansman törenine katılan her bir isim aslında başlı başına bir değer... Hepsini kısaca anmak isterim: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AB Uyum Komisyonu Başkanı, Ak Parti Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ak Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Akay, Şanlıurfa’nın Efsane Milletvekili Seydi Eyüpoğlu, Abdülkerim Gök, Haliliye Kaymakamı, Vali Yardımcısı Metin Esen, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hayrettin Cidir, İyi Parti İl Başkanı Fedai Çakmaklı, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Polat, Saadet Partisi İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı

Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Ceylanpınar Belediye Başkanı Fevvaz Soylu, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Karaköprü Ak Parti ilçe Başkanı Sait Ağan, Haliliye Ak Parti ilçe, İbrahim Eyüpoğlu, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, İş İnsanı Necati Demirkol, Ali Gubat ve STK Başkanları...

Törende son derece mütevazi konuşmaları ile kürsüden, salonu tıklım tıklım dolduran tüm Şanlıurfa’llılar ile konuşan Mehmet Kasım Gülpınar; TBMM’den kayıtları ve belgeleri ortaya çıkarttığı 100 yıldır devletimiz ve milletimiz için çalışan köklü bir geçmişe sahip kıymetli bir ailenin ferdi olarak, 2013 yılında vefat eden ve “Efsane Milletvekili Seydi Eyüpoğlu’nun dile getirdiği Şanlıurfa için çok büyük hizmetler getiren saygıdeğer babaları, Eski Devlet Bakanı ve TBMM Başkan Vekilimiz Eyüp Cenap Gülpınar’ın başarısını, vizyonunu ve değerlerini devam ettiren bir değer...

Mehmet Kasım Gülpınar; böylesine köklü ve saygın bir ailenin mensubu olarak ve adına yakışır bir şekilde saygıdeğer babalarından aldıkları Şanlıurfa sevdası ve vatan ve millet sevgisini devam ettiriyor.

Kendilerinin hayatı ve başarılarının konu alındığı kitabın bu yolda atılan ilk adım olduğunu, bundan sonra Şanlıurfa ve ülkemize ait birçok değeri halkımızla paylaşacak nice eserler yazılacağına inandığını söyleyecek kadar da mütevazi.

Ne mutlu Şanlıurfa’ya böyle kıymetli değerlere sahip...

Tabi bu noktada değerli yazar ve sanatçı Ekrem Arpak’ın tüm siyasi değerleri böyle bir tören vesilesiyle bir araya getirebilmesinin de büyük başarı olduğunun altını çizmek gerek... Özellikle yazımın başında da bahsettiğim gibi Şanlıurfa gibi farklı dinamikleri olan bir coğrafyada...

Sanatıyla ve yazdığı kitap ile bunu başaran değerli sanatçı Ekrem Arpak’ı bir kez daha kutlarım. Törende AB Uyum Komisyon Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve tüm konuşmacılar da Ekrem Arpak'ın yaşayan bir efsaneyi kaleme alması ve tüm siyasi partileri Şanlıurfa aşkıyla bir araya getirmesi vesilesi ile bir ilki başardığını dile getirerek bu konuya özellikle vurgu yaptı.

Ayrıştırmayan fakat birleştiren, savaşın değil barışın, kavganın değil dostluğun yaşandığı bu güzel gecede Ekrem Arpak; birbirinden güzel türküleri, şiirleri, tiyatro gösterileri ve özel hazırlattığı vtr’leri ile büyük alkış aldı.

A’dan Z’ye çok emek verilen törende Şanlıurfa Bürokrasi’sine hakim aynı zamanda Güneydoğu Tv’nin haber spikeri değerli meslektaşım Ekrem Demirbilek de sahnede benimleydi. Kendisi aynı zamanda “Eyyübiye Belediyesi’nde Meclis Üyesi”.

Şanlıurfa gibi özel bir şehrimizde birbirinden değerli isimleri ve böylesi bir zamanda bir araya getirebilmek gerçekten büyük başarı... Değerli dostum Ekrem Arpak’ı bu anlamda yürekten kutluyorum.

Ekrem Arpak; şiirleri, sözleri, türküleri, kitapları, programları, yazıları ama en önemlisi ailesine düşkün bir baba ve bir Şanlıurfa sevdalısı olarak bu takdiri çoktan hakediyor. Şanlıurfa’nın önemli bir değeri... Değerli dost, insan gibi insan... Ekrem Arpak...

Yolun ve yönün hep açık, dostların hep yanında olsun. Nice başarıların olsun...