Nureddin Nebati’den Güldür Güldür paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim

Güldür Güldür Show’un Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle ilgili skeci hem ekran başındaki izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Skecin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt gecikmedi.

Skeci alıntılayan Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim” ifadelerini kullandı.