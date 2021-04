Türkiye’nin potansiyeli, Dubai’den 10 kat daha fazla ancak… NEDEN PARALAR DUBAİ’YE GİDİYOR?

Günümüzde, reel sektörün büyümesi ve gelişmesi teknolojik yeniliklerin de etkisiyle büyük bir ivme kazandı. Elbette bu hız ve yaşanan değişim, çoğu zaman şirketleri yeniden pozisyon almaya zorluyor. Değişmeyen ana etken, değişimin en büyük tetikleyicilerinden “rekabet” oluyor. Çünkü rekabet, yerelde olduğu kadar uluslararası ticarette de büyük rol oynuyor. Tıpkı şirketler bazında sektör içi rekabette olduğu gibi, uluslararası ticarette de çok yönlü bir rekabet stratejisi geliştirmek gerekiyor. Doğrudan yabancı yatırımda, uluslararası ve bölgesel rekabetin farklı boyutları bulunuyor. Bu boyutların çeşitliliği adeta bir bütünün parçalarını oluşturuyor. Örneğin bir ülkenin 20 yıllık nüfus projeksiyonu, ulaşım ve lojistik ağının zenginliği, enerji arzı ve üretim kapasitesi, sanayi gelişimi ve üretim kapasitesi, ekonomik istikrar, nitelikli iş gücü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlığı, turizm potansiyeli; her biri başlı başına rekabet gücüne etki eden konular. Gayrimenkul sektörüne baktığımızda ise, bir takım “gölge etkenlerin” sözkonusu olduğunu görüyoruz.

Başta sosyokültürel değerler olmak üzere, dini faktörler, hatta zaman zaman dil konusu bile etkili oluyor. Keza, her zaman için önemli olan, fakat pandemiyle beraber önemi daha da artan kaliteli sağlık hizmetleri konusu oldukça mühim. Tüm bu konularda zengin bir altyapı kurulmuş ve istikrarlı bir gelişim grafiği başarıyla çizilmiş olsa dahi, yatırım iklimini güçlendiren tedbirlerin geniş bir yelpazeye yayılması gerekiyor. Bu anlamda, özellikle doğrudan yabancı yatırımın önünü tıkayan bürokratik engellerin törpülenmesi, yasal düzenlemelerle desteklenen yatırım iklimi, geniş ölçekli ve uzun vadeli bir teşvik sistemi ve öngörülebilir ekonomi politikaları şart görünüyor. Bu bağlamda, Türkiye’deki potansiyeli daha net görmek adına karşılaştırma yapabileceğimiz bir örnek bulunuyor: Dubai. Birleşik Arap Emirlikleri’nin hızla gelişen kenti Dubai, tıpkı İstanbul gibi bazı avantajlara sahip bir kent. Fakat bu avantajlardan maksimum seviyede faydalanmak ve küresel sermayeden mümkün mertebe payalabilmek için, bürokratik ve yasal pek çok adım atıldı. Peki bunu na - sıl başardılar? Bölge, 1950’li yıllarda bulunan pet - rol rezervi ile birlikte dış göç almaya, Körfez ülkeleriyle ve Hindistan’la ti - caret hacmini genişletmeye başladı. 1971 yılında İngiltere’nin Basra’dan çekilmesinin ardından 7 emirlik etrafında birleşerek federatif bir yapıya büründü. 1979 yılında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nin açılmasıyla be - raber, iç pazarda hareketlilik arttı. 2002’de Dubai’de açılan iki “serbest ticaret bölgesinde” yabancıların gay - rimenkul satın almasının önü açıldı. Günümüzde, nüfusunun dörtte üçü - nü göçmenlerin oluşturduğu ülke - de; petrol ihracatına dayalı ekono - mik yapı çeşitlendirilmeye ve petrol ihracatına olan bağımlılığını azalt - maya odaklanılıyor.

YABANCI YATIRIMCIYA GENİŞ TEŞVİKLER VERİLİYOR

Hızla gelişmekte olan bir ülke, artan nüfus, genişleyen iç pazar, stratejik konum… Oldukça aşina olduğumuz bu avantajlardan maksimum düzeyde faydalanmak ve yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek adına, geniş teşvikler yer alıyor. Örneğin; şahıslara doğru - dan vergilendirme bulunmuyor, ta - rım ürünleri başta olmak üzere pek çok ithalat kaleminde gümrük ver - gisi muafiyeti bulunuyor. 2018 yılına dek hiç var olmayan KDV ise, petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle kaynaklanan gelir kaybını azaltmak amacıyla yüz - de 7 olarak belirlendi. Pek çok Orta - doğu ülkesi için tabu olan konularda esneklik getirilerek batı dünyasına karşı kültürel bariyerleri azaltan bir tutum sergileniyor. Tüm bu teşvik ve destekler, Du - bai’nin zamanla bir cazibe merkezi haline gelmesini sağladı. Dünyanın üçüncü, bölgenin ise en önemli tica - ret (re-export) merkezi olan BAE, bu - gün artık Körfez Bölgesi’nden Uzak - doğu’ya ve Afrika’ya kadar geniş bir hitap alanı buluyor. Ülkenin Basra Körfezi’nin en kritik bölgesinde yer alması, Körfez ülkeleriyle olan tica - ret hacmi, Afrika ve Güney Asya böl - gesine kolay ulaşıma sahip olması, yatırım değerini ve cazibesini artı - rıyor. Ortadoğu’nun en büyük liman - larına ve en işlek havalimanlarına sahip olan ülke, her geçen gün ka - pasitesini artıracak master planlı projeleri hayata geçiriyor. Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya bölgesinde hızla büyümeye devam eden kişisel servet ve aile serveti, Varlık Yönetimi hizmetlerine yönelik ihtiyacı da sürekli artırıyor. Özellikle yatırım ve portföy yönetimi, gayri - menkul danışmanlığı, miras planla - ması ve mali danışmanlık alanların - da güçlü bir talep bulunuyor. Dubai Uluslararası Finans Merkezi, bu ta - lebi karşılamak amacıyla geniş bir ekosistemi yönetiyor ve bireylerin, ailelerin ve kurumların ihtiyaçları - nı karşılamak için gerekli altyapı - yı kuruyor.

YATIRIMCILAR İÇİN ELVERİŞLİ BİR ORTAM VAR

Bulunduğu coğrafyada ticaret, fi - nans ve turizm merkezi (Hub) olma stratejisi izleyen BAE, çeşitli fuar ve etkinliklerle bu yönünü sürekli öne çıkarıyor. Doğu ile Batı’yı buluştur - ma misyonuyla yola çıkılan geniş çaplı organizasyonlarda, uluslara - rası düzeyde iş yapan profesyonel - lerin bir araya gelmesini ve işleri - ni geliştirmesini sağlayan imkânlar sunuluyor. Dünyanın dört bir yanın - daki yöneticileri buluşturan zirve, konferans ve fuarlara ev sahipliği yapan şehir, iş ağını genişletmek isteyen yatırımcılara elverişli bir ortam sunuyor. Elbette, bu geniş organizasyonlar yabancı yatırımcı nezdinde karşı - lık buluyor. Dubai, pek çok alanda olduğu gibi gayrimenkul yatırımı ve varlık yönetimi alanlarında da cazibe merkezi haline geliyor. Bu etkiyi daha yakından görmek adı - na katıldığımız etkinliklerde, dün - yanın en büyük şirketlerinin Türki - ye’ye duyduğu inanılmaz merak ve güçlü ilgi bizleri hayli memnun etti. Gayrimenkul yatırımı ile ilgilenen pek çok kişi, yatırımın türü, geri dö - nüşü ve sermayenin geri kazanım süresi ile ilgili birçok konuyu değer - lendirir. Zamanla, bu konuda bazı “rekabetçi destinasyonlar” ortaya çıkmıştır. Orta Doğu’nun başkenti olarak adlandırılan Dubai ve asır - lardır dünya başkenti olarak anı - lan İstanbul arasında da her za - man için üstü kapalı bir rekabet var. Geniş çaplı yatırımları çekmek için kıyasıya yarışan ve devasa pro - jelerin yapımına tanıklık eden bu kentler, pek çok açıdan benzer he - def kitleye hitap eder, stratejik ko - num gibi benzer özellikleriyle öne çıkmaya çalışır. Bu bölgede gayrimenkul yatırımı söz konusu olduğunda, yatırımcı - nın gözü hep bu iki kent üzerinde - dir. Son döneme baktığımızda ise, Dubai’nin beş yıllık bir emlak kri - zinden geçtiği görülüyor. Ayrıca metrekare başına birim fiyatları - nın Türkiye’deki veya diğer Avru - pa ülkelerindeki konut fiyatlarına oranla oldukça yüksek kaldığı da görülüyor. Her ne kadar çeşitlen - dirilmeye çalışılsa da halâ enerji ve petrol endüstrisi ağırlıklı bir ihra - cat eksenine sahip olan BAE; ener - ji sektöründe yaşanan dünya ça - pındaki dalgalanmalardan da etki - lenmiş durumda. Bu açıdan, artan yaşam maliyetleri de gayrimenkul sektörünü olumsuz etkiliyor. Nitekim 2015 yılında akaryakıt desteğine son vermek, kamu ku - ruluşlarına hibe ve kaynak trans - ferlerini sınırlandırmak, faizle - ri yükseltmek, kamu harcamala - rında tasarrufa gitmek, elektrik ve su tüketim fiyatlarına zam yapmak şeklinde oldu. Bu açıdan Dubai’de - ki gayrimenkul piyasası, hükümetin 2018’de yürürlüğe koyduğu teşvikle - re rağmen 2014’ten bu yana değeri - nin üçte birini yitirmiş vaziyette. Bu durum, Dubai’de gayrimenkul yatı - rımlarında yaşanan talep düşüşü - ne ilişkin de bilgi veriyor. Ülkedeki nüfusun büyük çoğunlu - ğunun yabancı olması, özellikle pan - demi döneminde yabancı yatırım - cının çıkış yapmasıyla birlikte sta - bil olmayan fiyatlara ve istikrarsız bir ekonomiye neden oldu. Ortala - ma metrekare birim fiyatlarını, faiz oranlarını, stok fazlasını ve yatırım - cı profilinden kaynaklı sorunları göz önüne aldığımızda, Dubai’nin İstan - bul’un sahip olduğu imkânların geri - sinde kaldığını söyleyebiliriz. TÜRKİYE, DAHA ÇEŞİTLİ BİR EKONOMİYE SAHİP Türkiye, petrol ihracatına dayalı olmayan ekonomisinin de bir sonu - cu olarak, daha çeşitli bir ekonomi - ye sahip. Dolayısıyla potansiyel çok büyük. Buna rağmen, gayrimenkul sektörünün yabancı yatırımlardan arzu edilen düzeyde pay aldığını söy - lemek güç. Nitekim, son 20 yıllık sü - reçteki doğrudan yabancı yatırımla - rın sektörel bazlı dağılımına baktığı - mızda; finans ve sigorta sektörünün yüzde 25, imalat sektörünün yüzde 30 ve enerji sektörünün yüzde 15 pay aldığını görüyoruz. Bu açıdan, uzun vadeli sabit sermaye yatırımlarının gayrimenkul sektöründeki payının artması için alınacak tedbirlerin ve sektörde oluşan reform beklentisi - ni yeniden hatırlatmak gerekiyor. Her şeyden önce, Türkiye’nin sa - hip olduğu konum gerçekten rakip - siz. 4 saatlik uçuş süresi içerisinde Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da toplam 1,5 milyarlık nü - fusa ve 24 trilyon dolar değerindeki pazara kolay erişim sağlayan strate - jik bir konuma sahip. Türkiye’nin 20 yıllık nüfus projeksiyonu, nitelikli iş gücü ve ucuz üretim maliyetleri her daim yatırımcının dikkatini cezbe - diyor. Enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik politikalarıyla, yeni üretim ve işleme tesisleri kuran Türkiye; bölgesinde yeni nesil enerji üretim ve dağıtım merkezi olmayı amaçlı - yor. Bu amacını perçinlemenin yolu ise, ulaşım ve lojistik ağının etkin - liğini artırarak limanlarla ve ha - valimanlarıyla entegre altyapının oluşturulmasından geçiyor. Dünya çapında tanınan turizm potansiyeli ve pandemiyle beraber iyice ortaya çıkan güçlü sağlık hiz - metleri, başlı başına tercih sebebi. Gelişen sanayi ve artan üretim ka - pasitesi, yeni enerji politikaları ve hızla büyüyen ulaşım ağıyla entegre bir dönüşüme tabi tutulursa; Tür - kiye’nin yatırım cazibesi çok daha güçlü bir grafik çizecektir. Öte yan - dan, gölge etkenler konusunda da Türkiye’nin eli hayli güçlü görünü - yor. Avrupa başta olmak üzere, BA - E’ye nazaran Batı Dünyasıyla daha entegre bir toplum yapısı bulunu - yor. Sosyokültürel düzeydeki mo - zaik yapı, yabancı yatırımcı açısın - dan tercih sebebi olabiliyor. Bilhassa Müslüman yatırımcılar açısından, bu durum oldukça kritik. 2016 yılında yaşanan başarısız darbe girişimi, 2018 yılında ABD ta - rafından uygulanan yaptırımların ardından Türk Lirasında yaşanan düşüş ve dünyayı sarsan pande - minin yankıları elbette etkili oldu. Türkiye, tüm bu sorunların bir par - çası olmasına rağmen gayrimen - kul sektöründe online satışlar üze - rinden varlığını sürdürdü ve güçlü sağlık hizmetleri sayesinde yaban - cı yatırımcının dikkatini cezbetme - ye devam etti. İSTANBUL’DA YABANCILAR DUBAİ’DEKİ ZORLUKLARI YAŞAMIYOR Ortalama metrekare birim fiyat - ları konusunda dünyanın en değer - li kentlerinden birisi olan İstanbul, aynı zamanda istikrarlı bir şekilde yükselen fiyat artışı ile mutlak yatı - rım dönüşü de sağlıyor. Harçlar ve vergiler gibi ek maliyetler bakımın - dan ise, dünyanın en düşük oran - larına sahip kentlerinden birisi ko - numunda. İstanbul’da mülk satın almak isteyen bir yabancı yatırımcı, Türk vatandaşlarıyla aynı hakları garanti eden mevzuat sayesinde, Dubai’de yabancıların karşılaştığı zorlukları yaşamıyor. Öte yandan, BAE ve Türkiye arasındaki ticari partnerlik son 3 yılda ciddi biçimde zedelenmiş durumda. Siyasi olayların gölgesinde gelişen olaylarda ciddi bir kutuplaşma ortamı doğdu. Bu anlamda, BAE’nin Suudi Arabistan ile olan yakın ilişkisi de çok önemli. Bilhassa BAE Dış İşleri Bakanı Abdullah Bin Zayed ve Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın yakın ilişkisi göze çarpıyor. TÜRKİYE’NİN İÇİNDE YER ALDIĞI BİR EKONOMİK SİSTEM İNŞA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR Ortaya çıkan tabloda, Ortadoğu’da ve özellikle Körfez Bölgesi’nde içinde Türkiye’nin yer almadığı yeni bir ekonomik sistem inşa edilmeye çalışılıyor. Bu açıdan, Dubai’de yaşayıp Türkiye’ye yatırım yapmak isteyenlerin para transferi sırasında bankalarda zorluk yaşaması göze çarpıyor.

Dubai medyasının Türkiye hakkındaki yoğun karalama kampanyası ve propaganda yapması da cabası… Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, gazeteci Cemâl Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesi ile birlikte başlayan süreçte Türkiye ilkeli bir duruş sergiledi ve etkili biçimde pozisyon aldı. Uluslararası medya kuruluşlarını da etkili biçimde kullanarak, kamuoyunda bu konuyu her fırsatta gündemde tuttu. Bununla birlikte, artık kutuplaşma ortamından buzların erimeye başladığı bir sürece girmiş görünüyor. Elbette bunun bizim açımızdan ve sektörümüzün geleceği bakımından önemi bulunuyor. Çünkü bir vergi cenneti olarak da anılan Dubai, dünya çapında bir yatırım ve finans merkezi. Bu yönüyle Dubai’deki yatırımların neredeyse tamamı yabancı yatırımcının eliyle gerçekleşiyor. Türkiye’nin 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alma yoluyla vatandaşlık vermeye başlaması, Ortadoğu’da en çok Dubai’yi etkilemiş durumda. Buna karşılık olarak, Dubai’de yabancı yatırımcıların ve belirli bir alanda uzmanlaşmış kalifiye kişilerin vatandaşlık edinimini kolaylaştıran yasal düzenlemeler yapılacağına ilişkin haberler çıkmaya başladı. Bu düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıktıkça, Türkiye’nin de vatandaşlık konusunda yeni ve bir karşı kampanya yürütmesi kaçınılmaz olacaktır. Çünkü Dubai’nin rekabetçi bir skalada vatandaşlık hizmeti sunmaya başlaması, özellikle Avrupalı yatırımcıyı kendisine çekecektir. Açıkçası Dubai’de dünyanın dört bir yanındaki yöneticileri buluşturan organizasyonlarda görünen bir gerçek var: Dubai, bu coğrafyadaki yatırım danışmanlık şirketlerinin, vatandaşlık, gayrimenkul ve varlık yönetimi şirketlerinin adeta cazibe merkezi (hub). Ve bu şirketlerin Türkiye’ye yönelik muazzam bir ilgisi ve artan iştahı söz konusu. 20’NİN ÜZERİNDE ANLAŞMA İMZALADIK Mars Investment olarak, bu organizasyonlar boyunca dünya piyasasında devletlerin yetkilendirdiği büyük yatırım ajanslarıyla birebir görüştük. Adeta bir kültür elçisi olarak, gayrimenkul sektöründe Türkiye’deki potansiyeli kapsamlı biçimde anlattık. Türkiye’deki operasyonlarında çözüm ortağı olma ve iş geliştirme amacıyla 20’nin üzerinde anlaşma imzaladık ve ciddi bir hazırlık içerisine girdik. Sözleşme imzaladığımız firmalar çoktan Türkiye’ye gelmeye başladı. Dubai’de bulunduğumuz süre içerisinde görüştüğümüz bürokratlar ise, ikili ilişkilerde bir nebze yumuşamanın söz konusu olduğunu fakat tam olarak normalleşmenin gerçekleşmediğini belirttiler. Bu konuda Dış İşleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in önyargılı tutumunun etkili olduğu sıkça dile getirildi. Örneğin vize konusunda Türk vatandaşlarına yönelik inanılmaz bir engelleme söz konusu. Sonuç olarak Dubai, yatırımcı hakları bakımından güven veren bir hukuk sistemine ve gelişmiş teknolojik altyapıya ve dijital dönüşümünü tamamlamış kurum ve kuruluşlara sahip. Tamamen veriye dayalı bir şekilde işleyen bir ekonomik model söz konusu.

ULUSLARARASI YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENLİ SİSTEMLER OLUŞTURULMALI

Türkiye’nin, bu rekabette etkisini sürdürmesi ise uluslararası yatırımcılar için güvenli alım sistemleri oluşturması, www.invest.gov.tr ve https://www.yourkeyturkey.gov.tr gibi veriye dayalı gelişmiş portallar kurmasına bağlı görünüyor. Bu konudaki ilerleme heyecan verici. Özellikle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yabancıların işini kolaylaştırmak adına gerek tapu, gerek güvenli alım gerekse ekspertiz konularında dijitalleşme adına ciddi adımlar atılıyor. Bu sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, İstanbul’un gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyorum. Türkiye’nin ve İstanbul’un, uluslararası platformlarda global yatırımcıların gözünde öncelikli tercih sebebi olması ve bir çekim merkezi olmaması için hiçbir neden yok. DUBAİ, TÜRKİYE’NİN RAKİBİ OLAMAZ Dubai aslında Türkiye’nin rakibi bile olamaz. Türkiye’nin potansiyeli, Dubai’den 10 kat daha fazla. Ancak, Dubai uluslararası yatırımcı çekebilmek için İngiliz sistemlerinden çok ciddi danışmanlıklar satın aldı. Bunları uyguladı ve takip ediyor. Mali disiplin ve ekonomi, çok ciddi analizlerle takip ediliyor. 7 Emirlik çalışıyor, Dubai “yaramaz çocuk” rolünde yedirilip içiriliyor. Dubai’de çok ciddi bir yatırım ortamı var. Afganistan, Hindistan, İran, Pakistan gibi ülkelerin vergi ödememek adına getirdiği milyarca dolar, Dubai ekonomisinde döndürülüyor. Çok ciddi bir para sirkülasyonu var. Dolayısıyla 7 emirlik çok çalışıp Dubai’de bu ortamı sürdürülebilir hale getirmek için çok ciddi danışmanlıklar aldırıyorlar. İsrail’e yakınlaşmaları, İngiltere ile daha iç içe olmaları, 9 milyon yabancının yaşadığı ve bunların 3-4 milyonun Avrupalı olduğunu düşünürsek, Dubai üstüne düşeni yapıyor. Hukuk, yabancıların hakkı, finans güvenliği gibi bir çok konuda ülkemizin yapması gerekli konular var. Tek yapmamız gereken, dünyadaki rakiplerimizi her açıdan analiz ederek, ülkemize bu sistemleri lokalize etmek. Bunları yaparsak, uluslararası doğrudan yatırımları 10 milyar dolar altında değil 20 milyar doların üzerinde konuşuyor olacağız. Türkiye , dünyanın gerçek potansiyel finans ve ekonomi merkezi konumumda. Ancak eskimiş, bürokratik ve yasal sistemlerin değişmemesinden dolayı yatırımcıya güven veremiyoruz. Bununla beraber devletimiz ciddi adımlar atmaya başladı. 3-5 sene içerisinde daha güvenli bir ortam, yatırımcıya hissettirilecektir. Dubai her ne kadar global bir yatırım ve finans merkezi olsa da bizim bu iş gezisinden başlıca çıkarımımız; Dubai’nin ne kadar iyi olduğu değil, bizim ne kadar ileri gidebileceğimize yönelik potansiyeli yeniden anlamak oldu.