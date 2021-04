SIBER GÜVENLIKSIZ DIJITALLEŞME YATIRIMLARI KURUMLARIN BÜTÇESINE ZARAR VERIYOR

Yapay zeka konusunda bugüne kadar yayınlanmış en kapsamlı araştırmayı kamuoyuna duyuran Stanford Üniversitesi’nin verilerine göre; üretimde bu teknolojiyi kullananların oranı dünya genelinde yüzde 58’e ulaştı. Aynı araştırmaya göre yapay zeka kullanımı yıldan yıla yaygınlığını sürdürürken, başta sanayi, üretim kuruluşlarıyla finans ve e-ticaret siteleri de sistemlerini yapay zeka ile donatıyor. 2019 yılında yapay zeka yatırımlarının 70 milyar doları geçtiği tespit edilen araştırmada, bu yatırımın 2020’de katlanarak artacağı öngörüldü. Covid-19’un etkisiyle dijitalleşmenin artmasına paralel olarak rakamın 100 milyar dolara ulaşmış olabileceği düşünülüyor. Öte yandan insansız fabrikaların otomasyon sistemiyle donatılması konusunda ise dünyada bir yarış söz konusu. Buna göre otomasyon konusunda en önde olan ülkeler ise Çin, Japonya, ABD, Güney Kore ve Almanya olarak tespit edildi. Sayılan bu ülkeler dünya sanayi üretiminin yüzde 70’inden fazlasını gerçekleştiriyor. Covid-19 günlerinde insanların yakalandığı bu hastalık nedeniyle dünya üretim devleri yeni tedbirler alacağını duyurdu. Böylece yalnızca fabrikalarda değil, TIR’lar başta olmak üzere tüm tedarik ve depolama zincirlerinde de yapay zeka ile donatılmış, uzaktan kontrol edilen araçların kullanılması planlanıyor. Yeni salgınlar karşısında dünya ekonomisinin durmaması için dijitalleşmenin bu gelişmelerle katlanarak artması bekleniyor. Bugüne kadar birçok önemli şirket de, bu alanda yatırımlar yapacaklarını ve Ar-Ge’yi geliştireceklerini açıkladı.

TÜRKIYE SALDIRI ALTINDA

Dijitalleşmedeki bu hızlı seyir, beraberinde siber güvenliği de getiriyor. Güvenliğin dijital hale gelmesi olarak tanımlanan bu savunma mekanizmasının kurulmaması ise yapay zeka ve otomasyon ile çalışan uzay teknolojisine sahip sistemleri işlevsiz kılıyor. Dünya genelinde günde 2 bin siber saldırı gerçekleşiyor. Gerçekleştirilen incelemelere göre Covid-19’un dünyayı esir aldığı, üretim ve tedarik zincirini durdurduğu 2020 yılında hacker gruplarının en çok saldırdığı yerler sanayi ile finans kuruluşları oldu. Öte yandan e-ticaret şirketleri de bu siber korsanlıktan payını alırken, dünyanın ekonomik kaybı 3 trilyon dolara yükseldi. Siber saldırıların en çok arttığı ikinci ülke ise Türkiye olarak kayıtlara geçti: Bundaki en önemli neden ise Türkiye’de şirketlerin de giderek yapay zeka ve otomasyon sistemlerine geçmeyi tercih etmesi. Yine bu saldırıların artmasındaki en önemli etmenler arasında Türkiye’de e-ticaretin yüzde 80’e varan oranda yükselmesi, 45 yaş üzeri tüketicinin internet okuryazarı haline gelmesi ve finans sistemlerini uzaktan kullanma alışkanlığının yüzde 70’leri aşan büyümesinin payı büyük.

KURUMLARIN SADECE 3’TE 1’I SIBER GÜVENLIĞE YATIRIM YAPIYOR

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Micro Focus’un Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, dijitalleşmenin Covid-19 ile beraber 2020 yılında büyük bir patlama yaptığını belirterek, tüm şirketler, e-ticaret firmaları ve üretim tesislerinde yapay zeka ve otomasyon sistemleriyle varlığını artırmasına paralel olarak, şirketler siber güvenlik konusunda ise aynı anda yeterli yatırımlara imza atılmadığını söyledi. Araştırmalara göre şirketlerin sadece 3’te 1’inin yapay zeka ve otomasyon yatırımlarının yanında siber güvenlik konusuna da aynı anda yatırım yaparak, sistemlerini koruma altına aldığını belirten Kırca, “Diğer şirketler ise ancak bir saldırı söz konusu olduğunda bunu savuşturmak için siber güvenlik hizmeti alırken, üretim ve tedarik noktasındaki kayıpları ise, başlangıçta siber güvenliği korumak adına yapacakları yatırımdan daha fazla oluyor. Bir otomotiv firmasının siber saldırı nedeniyle üretime ara vermesinin maliyeti ise banttan indiremediği her otomobil için 10 bin Euro olarak kayıtlara geçti. Büyük bir finans kuruluşunun ya da e-ticaret sitesinin aynı şekilde saldırıya uğramasında bu zarar katlanarak artıyor” dedi.

EKOSISTEME ZARAR VERIYOR

Siber güvenliğin yapay zeka ve otomasyona geçiş ile beraber olmazsa olmaz bir ihtiyaç halini aldığını, siber güvenliksiz dijitalleşme yatırımlarının ise her an saldırıya açık olduğunu belirten Deniz Kırca, “Yapay zeka ve otomasyon ile yapılan dijitalleşme yatırımlarına mutlaka siber güvenlik kalemi de eklenmeli. Güvenlik artık dijital bir güvenlik sorunu ve bu problemi halletmemek büyük mali kayıplara yol açıyor. Üretim ya da finans şirketi siber saldırıya uğradığında sadece kendisi zarar görmüyor. O şirketle iş yapan başka iş kolları da zarar görüyor. Sorun çözülmediği zaman yan kollara ait ekosistemde de bozulmalar meydana geliyor” ifadelerini kullandı.

MICRO FOCUS SIBER GÜVENLIK ALANINDA ÖNCÜ ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Toplam 50 ülkede 18 bin çalışanıyla 40 binden fazla müşteriye hizmet sunan dev bir şirket olan Micro Focus’un siber güvenlik alanındaki çalışmalarını anlatan Kırca, şunları söyledi: “Micro Focus yazılım ve çözümleri, tüm dünyada müşterinin dijital dönüşüm yolculuğunda fayda sağlıyor. Türkiye’de yapay zeka destekli güvenlik yazılımı, IT uçtan uça servis ve operasyon yönetimi ve de kurumların KVKK’ya tam uyumluluğunu sağlayan lider teknoloji çözümlerimizle büyük ilgi görüyoruz. Micro Focus arkasında büyük bir deneyim barındırıyor ve bu sayede sunduğumuz tüm çözümler iş dünyasında yoğun ilgi görüyor. Dijitalleşme konusunu uzun ve enerji gerektiren bir maraton olarak görmek gerekir. DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve Linux/Açık Kaynak gibi pek çok alana dokunan geniş bir çözüm ağıyla biz de bu maratonda şirketlerin yanında yer alıyoruz.”

KENDIMIZI TEKNOLOJI ÜRETMEYE ADADIK

Micro Focus’un, 2021’de de sunduğu uçtan uca çözümlerle Türkiye’deki şirketlerin daha sağlıklı dijitalleşmelerine destek olmaya devam edeceklerini anlatan Kırca, şu ifadeleri kullandı: “Bu anlamda Türkiye’deki yatırımlarımızı daha da artırarak ve yeni işbirlikleriyle büyümemizi sürdüreceğiz. Her geçen gün Micro Focus’u tercih eden şirketlerin sayısı artıyor. Kendini teknoloji üretmeye adamış ekibimiz ve tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz yenilikçi güvenlik çözümlerimizle kısa süre içinde büyük başarılara ve ilklere imza atarak hem Türkiye’de hem dünyada kendimizi kanıtladık ve ülkemize büyük bir değer kazandırdık. Kurumsal DevOps, Hibrit IT Yönetimi, Öngörüye Dayalı Analitikler, Güvenlik, Risk&Yönetişim bizim odak alanlarımız. Elbette her alanda inovatif projeleri alım yapma niyetimiz olsun ya da olmasın yakından takip ediyoruz. Micro Focus olarak siber güvenlik, büyük veri ve bulutta başka yatırımları yapmayı hedefliyoruz. Özellikle bulut altyapılarına yönelik teknoloji yatırımlarımızla Türkiye’den büyük küresel başarı hikayeleri çıkarma amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”