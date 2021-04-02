PROGROUP’A ‘2020 YILI EN İYİ ULUSLARARASI DANIŞMANLIK FİRMASI’ ÖDÜLÜ

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından 23 Mart 2021 tarihinde Pullman İstanbul Hotel’de düzenlenen “Yılın En İyileri 2020 Ödül Töreni”nde ödüller sahiplerini buldu. Progroup, ‘2020 Yılı En İyi Uluslararası Danışmanlık Firması’ ödülünün sahibi oldu. Engelsiz Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan tarafından, Dr. Salim Çam’a 2020 Yılı En İyi Uluslararası Danışmanlık Firması ödülü verildi. Ayrıca, vakıf yararına yapılan açık artırmada Dr. Salim Çam, Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunduğu 24 Mart 1923 yılında yayınlanan Time Dergisi kapağına, Progroup adına en yüksek bedeli vererek, vakfa bağışta bulundu.

ARTQUALITY, İLK KEZ TÖRENDE AÇIKLANDI

Türkiye’nin markalaşmasında sadece ürün veya hizmetin markalaşmasının yetmeyeceğini ifade eden Dr. Salim Çam, bunun için “Sportquality” ve “Artquality” markalarını oluşturduklarını kaydederek, “Artquality” markasını ilk kez Engelsiz Yaşam Vakfı 2020 yılı Enlerinde kamuoyuna açıkladı. Bu markaların tescillendiğini anlatan Salim Çam, milli sanatçılarımız ve sporcularımızın desteklenmesi için Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve iş dünyası ile çalışma yürütmeyi hedeflediklerini söyledi. Türk markalarının yurtdışında global bir marka olmalarına liderlik ettiklerini açıklayan Progroup Uluslararası Danışmanlık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi: “Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, işletmelerde stratejik planlamadan bütçe yönetimine, satış pazarlama yönetiminden marka yönetimine, kurumsal performansın yönetiminden tedarik zincirinin yönetilmesine ve dijitalleşmeye kadar tüm konuları kapsıyor. Progroup olarak, 19 yıldır Turquality ve yönetim danışmanlığı alanlarında, yerli markalarımızın dünyaya açılmasına rehberlik ediyoruz.

Turquality İş Modelimiz ile bugüne kadar 50’yi aşkın firmanın Turquality kapsamına girmesini sağladık. Şu anda 30’u aşkın Türk firmasının Turquality kapsamına girmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alanında uzman ekibimiz ve yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimizle, bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler toplamı ve yaşam miktarının 200 yılı geçtiğini söyleyebilirim. Turquality Yönetim danışmanlığı alanında aldığımız ödüllere bir yenisini daha eklemiş olmanın, ekip olarak haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

“TURQUALITY’YE OLAN TALEP, HER YIL KATLANARAK ARTIYOR”

Her yıl Turquality’e olan talebin katlanarak arttığını ifade eden Dr. Salim Çam, “Turquality konusunda hizmet verdiğimiz firmalarda; markalaşma bilinci, işletmedeki iş süreçlerinin sistematikleştirilmesi, kilogram başına ihracatın 3 kat artması, insan kaynaklarının etkin yönetilmesi, dijitalleşme gibi uçtan uca tüm iş sürecinde değer katan bir iş modelini kurguluyoruz ve Turquality iş modeli ile globalde rekabete hazırlanıyor. Turquality’nin işletmelere sağladığı değere baktığımızda, mevcut karlılığın artışına katkısı yüzde 14, mevcut ihracat artışına katkısı yüzde 15, mevcut verimlilik artışına katkısı yüzde 17, mevcut marka bilinirliğine katkısı yüzde 7, mevcut iç piyasa artışına katkısı yüzde 10, mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı yüzde 12, müşteri memnuniyet seviyesi yüzde 97, israf ve maliyetleri azaltmaya katkısı yüzde 14 olarak belirtebiliriz” diye konuştu. Gecede, yaşam boyu meslek ve onur ödülleri, İzzet Günay, Tamer Karadağlı, Nevra Serezli, Volkan Severcan, Elif Yıldız Kıratlı ve Serdar Ortaç’a verildi. Hande Yener, Gülben Ergen, Yılmaz Morgül, Coşkun Sabah, Sarp Levendoğlu, Sinan Akçıl, Aslı Hünel ödül alan isimler arasında yer aldı.