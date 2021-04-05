“PANDEMİDE LASTİK ALIŞVERİŞLERİNİ DİJİTAL ORTAMA TAŞIDIK”

Hayata geçirdikleri ‘Hemen Al’ platformu ile müşterilerinin güvenli bir şekilde Michelin bayilerine ev ortamından ulaşmasını sağladıklarını kaydeden Michelin Pazarlama Direktörü Gözde Alpaslan, “Bu anlamda da müşterilerimize oldukça konforlu ve güvenli bir hizmet sağladığımızı söyleyebilirim. Servislet.com ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz ‘Hemen Al’ projesi ile müşterilerimizin, www.michelin.com.tr üzerinden Michelin bayilerine ev ortamından ulaşmalarını ve ürün çeşitlerini, stok bilgilerini görerek araçlarına ve ihtiyaçlarına uygun lastiği temassız olarak satın alma imkanı sunduk. Michelin ve Euromaster satış noktalarında hijyen kurallarına özen göstererek müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettik ve etmeye devam ediyoruz. Yine geçen yıl Michelin olarak yaşadığımız güzel gelişmelerden biri de CAMSO’nun ailemize katılımıydı” dedi.

YAZ LASTİK MODELLERİ

Yaz sezonunda Michelin, Michelin Primacy 4, Michelin Pilot Sport 4 SUV ve dört mevsim kategorisinde Michelin Crossclimate + ile yollarda olmaya devam edeceklerine değinen Gözde Alpaslan, yaz lastik modelleri ve özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

MICHELIN PRIMACY 4

“Michelin, güvenlik ve uzun ömür odaklı desen ve yapısı, lastiğin ne zaman değişime ihtiyaç duyduğunu anlamayı sağlayan aşınma göstergesi ile Primacy 4, yasal sınır olan 1,6 milimetreden önce lastiğin değiştirilmesini önlüyor. Yasal sınıra dek, maksimum güvenlik, üstün performans ve uzun ömürlülüğü bir arada sunan Primacy 4, ilk kilometreden son kilometreye kadar yüzde 22 daha fazla su tahliyesi imkânı sağlıyor. Michelin Pilot Sport 4 SUV, araçlarının potansiyelini sonuna kadar kullanmak ve sürüş keyiflerini artırmak isteyen sürücüler için tasarlandı. Michelin Pilot Sport 4 SUV lastiği, kuru ve ıslak yollarda, güvenli koşullarda olağan üstü bir konfor ve sportif SUV araçlarının verebileceği bir sürüş keyfi sunuyor ve ayrıca rakipleriyle kıyaslandığında daha uzun ömürlü olarak kullanılabiliyor.

MICHELIN CROSSCLIMATE+

Michelin’in devrim niteliğindeki kış sertifikalı yaz lastiği Michelin CrossClimate+, hem yaz hem de kış lastiklerinin üstün yanlarını tek bir lastikte birleştirerek tüm mevsim koşullarında güvenlik sağlıyor. Kuru zeminde kısa mesafede fren yapma imkânı, ıslak zeminde frenlemede “B” derecesi ve kış mevsiminde kullanım için 3PMSF işaretine sahip Michelin CrossClimate+ uzun lastik ömrü, geliştirilmiş kış performansı ve konfor özellikleriyle sürücülere büyük avantajlar sağlıyor.” Gözde Alpaslan, Michelin’in hedefleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi: “2021 yılında kârlılığımızı korumaya odaklanmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte çalışan bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pandemi gibi zorlu bir süreçte dayanışma içinde olmayı sürdürdüğümüz bayilerimizin memnuniyeti için çok daha fazla çalışacağız. İşlerimizin devamının yegâne unsuru olan müşterilerimizin memnuniyeti artırmaya yönelik çalışmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Uzun vadede çok güçlü sürdürebilirlik hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda, daha yeşil bir dünya için başlattığımız ‘Yeşil Ofis Programı’nı tamamladık. Yaptığımız tasarruf ve uygulamalarla doğal kaynakların kullanımını azaltarak WWF-Türkiye’den (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ‘Yeşil Ofis’ Diploması almaya hak kazandık. Michelin Grubu içerisinde WWF’ten (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis Diploması alan ilk ofis Michelin Türkiye oldu. Tüm bu çalışmalar neticesinde; 270 bin kâğıt tasarrufuyla 11 ağaç kurtarıldı. Yüzde 45 elektrik, yüzde 62 oranında su tasarrufu sağladık. Uzun vadede de kârlılığımızı ve müşteri memnuniyetini korumanın yanında lastiklerimizin 2050 yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir olması için çalışmaya da devam ediyoruz.”