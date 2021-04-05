Lojistik dosyasında bu ay: INTERMODAL TAŞIMACILIK

Taşıma kabı değiştirilmeden en az iki farklı taşımacılık modu kullanılarak yapılan taşıma şekli olan intermodal taşımacılık, kombine taşımacılığın temelini oluşturuyor. Denizyolu, demiryolu, havayolu ve karayolu taşıma türlerinin, sistemin birbirine entegre edilebilen temel bileşenlerini oluşturduğu intermodal taşımacılıkta, uygun taşıma türlerinin seçilmesiyle hız, güvenlik ve maliyet optimizasyonu sağlanabiliyor. Intermodal taşımacılıkta uzman görüşlerine, bu konuda hizmet veren firmaların yatırımlarına yer verdik.

ATİLLA YILDIZTEKİN - INTERMODAL, MULTIMODAL, KOMBİNE TAŞIMACILIK

Ülkemizdeki kullanımına baktığımız zaman henüz intermodal, multimodal ve kombine taşımaların yeteri kadar gelişmediğini gözlemliyoruz. Zaman içinde nakliye şekillerindeki tüm yeniliklere ve gelişmelere karşılık; tekerlek üzerindeki temel nakliye, yani kara nakliyesi önemini kaybetmedi.”

EMRE ELDENER - INTERMODAL TAŞIMALARA İLGİ ARTACAK

2021 yılı ve sonrasında demiryolu ve intermodal taşımalara yönelim ve arzın artması bekleniyor. Demiryolu ve intermodal taşımalar için heyecan verici bir durum yaşandı. Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi tarafından 2021 yılı demiryolu yılı olarak ilan edildi.”

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ - YEŞİL LOJİSTİK

Yeşil lojistik sayesinde tedarikçi firmalar, üretim yapan firmalardan alacağı malları daha dikkatli seçiyor, müşterilerinin sağlığı anlamında daha detaylı aramalar yapmaya yöneltiyor. Bu anlamda tedarikçi firmaların etikete olan bağlılığı ile müşterilerin sağlığı korunmuş oluyor.”

GÜLAÇTI ŞEN - INTERMODAL TAŞIMACILIKTA HAVAYOLU ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI

Müşteri taleplerinin daha iyi karşılanması ve havalimanlarındaki tıkanıklığı gidermek için ‘intermodal terminaller’ öneriliyor. Bu taşımacılığın geliştirilmesi için ise havalimanı terminallerinin diğer ulaşım modları ile entegre edilmesi gerekiyor.”

ALGAN INTERMODAL TÜRKİYE-AVRUPA HATTINDA INTERMODAL TAŞIMACILIK HİZMETİ VERİYOR

Türkiye ile Avrupa arasında intermodal taşımacılık hizmeti veren Algan Intermodal, ürünleri sağlam ve istenilen zamanda alıcıya teslim etmeye özen gösteriyor. Dijitalleşme çalışmalarına ağırlık veren firma, şeffaflık ve ulaşılabilirlik ilkeleriyle hareket ediyor.

VIP TRANSPORT İŞLETME MÜDÜRÜ VEDAT TUTU: “TEK HATTA YÜZDE 100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE ÇALIŞIYORUZ”

VIP Transport İşletme Müdürü Vedat Tutu, “Lojistik sektörünün genç ve başarılı oyuncularından biri olarak Türkiye ile Fransa arasında ticaretin güvenilir elçisiyiz. Tüm Avrupa ülkelerine taşıma yapan çoğu rakiplerimizin aksine, sadece bir hatta ama ‘yüzde 100 müşteri memnuniyeti’ ile çalışıyoruz” dedi.

LOTUS LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ HALİL ÜNLÜ: “İNSANSIZ DEPOLAMA PROJESİNE EMİN VE SAĞLAM ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ”

Lotus Lojistik Genel Müdürü Halil Ünlü, “Gelecekte inşa etmeyi hedeflediğimiz ‘insansız depolama’ projesine emin ve sağlam adımlarla devam ediyoruz. 2021 yılında benzer yatırımlara ek olarak teknoloji alanında yatırımlar yapmak için fırsat kolluyoruz” dedi.

İNTERMODAL TAŞIMACILIK LOJİSTİK DOSYASI EKOVİTRİN NİSAN SAYISINDA.

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