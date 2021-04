Erdem Resneli yazdı: YENİ REFORM PAKETİ EKONOMİYE İLAÇ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuaför, tesisatçı, tamirci, gibi esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz” dedi. Pakette “Yapısal Reformlar” başlığı altında Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na bağlı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Finansal İstikrar Komitesi adıyla iki yeni yapı oluşturuldu. Ayrıca üst düzey kamu görevlilerinin atanmasında tecrübe şartlarının güncellenmesi, teşvik sisteminin yenilenmesi gibi adımlar yer aldı. Uzun süredir önemli oranda iş kaybı yaşayan esnafların önemli bir kısmı kiralarını bile ödemekte bile zorlanırken, gelir oluşmayacağı için gelir vergisinin de sözkonusu olmayacağı düşünülürse bu adım, esnaf kesimine çok can suyu olabilecek bir adım gibi gelmedi bana, ama inşallah yanılırız. Hükümetin son bir yılda pandemiye dönük açıkladığı destek paketlerinin kredi odaklı olmasına, muhalefet partileri tepki göstermişti. Bu pakette de yine kredi konusunda yeni bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paket kapsamında istihdamın desteklenmesi amacıyla mikro ve küçük ölçekli firmalar için bir defaya mahsus, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 24 ay vadeye yayılabilecek 6 ayı geri ödemesiz, 100 bin TL’ye kadar kredi sağlanacağı da açıklandı. Küçük ölçekli işletmeler mevcut borçlarını ödemekte zorlandığı için yeni kredilerin ne derece yaraları saracağı kamuoyunda tartışılsa da ben gene de bu adımın yararlı olacağı düşüncesindeyim. Pakette öne çıkan diğer başlıklar arasında kamu alım ihalelerinde şeffaflığın artırılması, bütçe açığında mali disiplinden taviz verilmemesi, enflasyonla mücadele için “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulması, gıda israfının önüne geçilmesi, kamu alımlarında yerli üretimin payının artırılması gibi adımlar yer alıyor. Bu bence önemli bir cümle ama hayata geçmesi konusunda geçmişteki kötü tecrübeler nedeniyle bu kavramlar piyasalar açısından inandırıcı olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Paketteki diğer başlıklar enflasyon, işsizlik, ihracat, cari açık gibi bilinen makro ekonomik alanlar özellikle enflasyona ilişkin söylemler önemliydi. Tek haneli enflasyon hedefi tekrar dile getirildi.

HALKIN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ EKONOMİ VE PANDEMİ

Özellikle piyasalar ve yurtdışı fonların Türkiye’ye akışını sağlayabilecek en önemli konuların başında gelen demokrasi, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konusundaki karnesinin düzelmeden ekonomide sürdürülebilir bir başarı yakalanmasının mümkün gözükmediğini belirtmek isterim. Nitekim bu yeni reform paketinin her ne kadar piyasa tarafından ilk etapta olumlu karşılansa da arkasından gelen HDP’nin kapatılma davasının açılması ile birlikte piyasaların ateşinin yine yükseldiğine şahit olduk. Ardından FED’in faize dokunmadığı haberi ve FİTCH’in 2021 yılı için Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını yukarı revize etmesiyle bu ateş biraz düşmüş oldu. Ben her zaman birinci önceliğimizin ekonomi olması vurgusunu yazılarımda ısrarla yaparım. Yine aynı şeyleri yaşıyor olmaktan dolayı üzülüyorum. Türkiye çok sıkıntılı bir ekonomik darboğazla uğraşırken daha önce de yaşadığımız gibi gereksiz erken seçim ve referandumlar nedeniyle zaten Türkiye ekonomisi çok yara aldı. Ekonomide doğru adımlar yavaş yavaş gelirken gündeme siyasetin oturması inanın Türkiye ekonomisinde yine ciddi yaralar açıyor. Türkiye şu an çok ciddi cari açık veriyor. Bir de gündeme baktığınızda sanki her an erken seçim olacakmış gibi hazırlık olduğunu da gözlemliyorum. Şu an olabilecek bir erken seçimin ekonomiye çok ciddi zararları olacağını düşünen var mı merak etmeye başladım. Neyse biz yeni ekonomi paketinde dikkatimizi çeken diğer konulara odaklanalım.

YENİ EKONOMİ PAKETİNDE EN ÖNEMLİ İKİ - ÜÇ KONU VAR

Birincisi yeni bir garanti fonunun kurulacağının açıklanması. Nedir bu yeni garanti fonunun özelliği? Eğer reel sektör tahvilleri temerrüde düşerse alım yapılacağını söylüyor. Bunu daha önce nerede gördük derseniz, hatırlarsanız 2008 krizinde çöp niteliğindeki tahvilleri FED TARK diye bir fon kurarak satın almak suretiyle piyasa dengelerinin yerine oturmasını sağlamıştı. Bunun bir benzerinin kurulacağını anlıyoruz bu yeni ekonomi paketinde. Bunun önemli bir reform olduğunu söyleyebilirim. Yani geçmişteki Varlık Fonu gibi ne işe yaradığı belli olmayan bir yapının kurulması gibi adımların yanında bu adımı ben gerçekten reform olarak kabul edebiliyorum. Gerçekçi ve güzel bir adım olacağı kanaatindeyim. İkinci en önemli adım ki sizlere daha önce defalarca vurgulamıştım. Halka arzlara kolaylıklar getirileceği ve hız verileceği konusu. Bunun devrim niteliğinde bir adım olacağını düşünüyorum. Yıllarca ekonominin ağırlık çarklarını bankaların sırtından alabilecek çok önemli bir adım. Çünkü mevcut koşullar altında Türkiye’nin yurtdışından para bulması, maliyetin arttığı şu günlerde atılabilecek en doğru adım. Bunu kesinlikle bir reform hatta devrim olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Bu şekilde sermayenin tabana yayılması bu adımla sağlanmış olacak. Dünyaya baktığınızda bütün büyük ekonomilerin geçmiş serüvenlerinde hep halka arzların önemli bir figür olduğunu görürsünüz. Yöneten iradenin bu gerçeğe gelip adım atması çok çok önemli. Üçüncü önemli adım, kamu fiyat artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağı açıklandı. Bunun da doğru ve geç kalınmış bir hamle olduğunu ifade etmeliyim. Diğer bir konu, katılım bankalarının tek bir çatı altında toplanılacağının açıklanması. Buda faizsiz bankacılığın yaygınlaştırılması anlamında olumlu olarak kabul edebileceğimiz bir adım. Bir diğer önemli konu da, gıda zincirinin tamamı kontrol edip denetlenmesi. Bu enflasyon hedeflemesi konusunda doğru bir adım. Çünkü dikkat ederseniz doların 8.40 olduğu günlerde her şeye zam gelirken, 8.40’tan 6.80’e gelen bir dolar kurunu yaşadığımız dönemde fiyatların hiç değişmediğine hepimiz şahit olmuşuzdur. Bu işte bu açıdan çok önemli. Çünkü gerçekten haksız bir kazanç ve tüketici enflasyonunun da yükselmesine sebep olan bir durum. Bu adım enflasyonla mücadelede doğru bir adım olmuş.

PAKETTE ‘BÜTÇE AÇIĞI’ VURGUSU

Bütçe açığının öneminin vurgulanmasının bu reform paketinde yer almasını, ekonomi yönetiminin işe el attığının göstergesi olarak kabul edebiliriz. Bir diğer önemli konu, kamu araç alımı vs. konusunda tasarrufa gidileceğinin açıklanması. Çok geç kalınmış bir karar ama yine de çok şükür farkına varılabilmiş bir kalem olarak görebiliriz. Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın kurulacağı açıklandı. Pandeminin yaşandığı bugünlerde doğru bir adım olabilecek gibi geldi bana, bunu da olumlu bulabiliriz. Eximbank’ın yeniden yapılandırılacağı açıklandı. Bu bence cari açık ve ihracat için doğru bir tespit. Yurtdışında lojistik merkezlerinin kurulacağı açıklandı. Bu da geç kalınmış doğru bir adım. Enerji verimliliği desteklerinin artacağı açıklandı. Bu da olumlu bir adım. İstihdam rakamlarının vurgulanmasının yöneten iradenin olaya ciddi yaklaştığını gösteriyor. TÜİK’in özel ilişkili bir kurum olduğunun vurgulanması doğru bir adım. Çünkü son dönemde iyice itibarını yitirdiği gözlemlenen TÜİK’in bağlı kurum kavramından ilişkili kurum olarak tanımlanması doğru bir ifade olmuş. Dijital vergi dairesinin kurulması da önemli bence, çünkü artık dolaylı vergi ile dönen maliye politikalarının maliyet artışlarında olumsuz bir etkisi oluyordu, bu açıdan olumlu buluyorum. Kamu ihaleleri ve yatırım teşviklerinde öz sermayeye öncelik verileceği vurgulanıyor pakette. Bu da bence önemli çünkü en son verilerde kamudaki yap işlet devret modelinin külfiyet getirdiği nihayet görülmüş. Bu açıdan bir gelişme olarak nitelendirmek gerekir. Genel olarak ‘Yeni Ekonomi Paketi’ni sizler için yorumlamaya çalıştım. Şunu söylemeliyim, pakette bazıları devrim bazıları da gerçekten reform niteliğinde adımlar var. Fakat yukarıda da bahsettiğim gibi önceliği ekonomiye verirsek bu sıkıntılı günlerden daha çabuk çıkabiliriz. O yüzden bu reform paketini titizlikle hayata geçirirsek biraz yol kat edebiliriz. Ancak yine gündemimiz siyasete doğru döner ve hukukla birlikte özgürlükler anlamında gerekli adımları atamazsak paketler ne kadar iyi olsa da bunların para piyasalarında olumlu etkilerini görmemizin zor olduğunu ifade etmek gerekiyor. Sizlere ‘Yeni Ekonomi Paketi’ndeki önemli gördüğümüz konuları özetlemeye çalıştık.