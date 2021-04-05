“EN MÜKEMMEL PERFORMANSI SUNUYORUZ”

P andeminin ilk günlerinden itibaren hızlı bir dönüşümle hizmetlerini sağlık ve güven odağında yenilediklerini söyleyen Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, bayilerin mağazalarında dönüşümlü çalışma, hijyen eğitimleri, dezenfeksiyon, fiziksel mesafe kurallarına göre hizmet, maske ve eldiven kullanımı gibi uygulamaların özenle devam ettiğini ifade etti. Pandemi ile birlikte müşterilerin ihtiyaçlarının hızlı bir değişim gösterdiğine değinen Evren Güzel, “Aslında özellikle mobilite alanında müşteri deneyiminde fark yaratacak çözümlere biz uzun zamandır hazırlanıyorduk, bu dönemde de çalışmalarımızı çevik bir şekilde müşteri ihtiyaçlarına adapte ettik. Özellikle mobil hizmetler, yerinde hizmet gibi uygulamaları çeşitlendirmeye gayret ediyorız. Altyapısı uygun olan bayilerimiz mobil hizmetleri ile müşterilerimize iş yerleri ya da evlerinin önünde lastik değişim hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, online mağazamız Lastik.com.tr aracılığı ile bugüne kadar yalnızca İstanbul ve Ankara’da sunduğumuz kapıda montaj hizmetini şimdi tüm Türkiye çapında yaygınlaştırdık. Aynı zamanda Lastik Oteli’nde lastiklerin ideal ömürlerini ve performanslarını korumaları için uygun koşullarda saklanmaları için özel bir hizmetimiz mevcut. Brisa olarak 200’ün üzerinde Lastik Oteli ile 500 bine yakın lastik için hizmet kapasitesine sahibiz” dedi. Evren Güzel, “Yaz lastiklerini müşteri beklentileri, iklim ve coğrafi koşulları gözeterek uygun olarak geliştiriyor, test ediyor, iyileştirmeler yapıyor ve en mükemmel performansı sunuyoruz. Ürün geliştirme aşamasındaki en temel hedefimiz ise emniyetli, sağlam, konforlu ve çevreci bir sürüş deneyimi sağlamak. Yerel üretim avantajlarımızı da kullanarak pazardaki talebi karşılayacak şekilde planlarımızı yapıyor ve yenilikçi ürünlerimizi araç sahipleriyle buluşturuyoruz. Yaz lastikleri pazarında da araç sahiplerinin ilk tercihi olmak bizim tutkumuz” diye konuştu. Evren Güzel, yaz döneminde öne çıkacak ürünleriyle ilgili şunları söyledi:

BRIDGESTONE TURANZA T005

“Kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye’de 5’inci kez gerçekleştirilen ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programında, Bridgestone Turanza T005 yaz lastiğimizle 4 bin 99 tüketiciyle yüz yüze görüşerek yapılan anketler sonucunda Yılın Seçilmiş Lastiği unvanının sahibi olduk. T005, sürücülerine son teknolojiyi deneyimleme ve yolculuklarında fark yaratma olanakları sağlıyor. Tüketici beklenti ve ihtiyaçları ile paralel olarak sürüş deneyiminin rahat, keyifli ve emniyetli olmasına hizmet ediyor ve aynı zamanda özellikle ıslak zeminde yüksek manevra ve kontrol kabiliyeti sunuyor.

LASSA DRIVEWAYS

İzmit ve Aksaray fabrikalarımızda Türk mühendisliği ve işçiliğiyle üretilen Lassa Driveways serisi, 16” ve üzeri lastik segmentinde araç sahiplerinin sağlamlık, konfor ve yüksek performans ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Lassa Driveways, orta sınıf sedan araçlardan yüksek sınıf konforlu araçlara kadar geniş bir segmentte sunulan konfor lastiği olarak öne çıkıyor ve aynı zamanda etkin yakıt tüketiminden ve sağlamlıktan ödün vermiyor. Lassa Driveways TÜV SÜD tarafından belirlenen rakiplerine göre; yüzde 8 daha kısa ıslak zemin fren mesafesine sahip ve yüzde 9 daha düşük yuvarlanma direnci ile de daha ekonomik.

LASSA DRIVEWAYS SPORT

Sportif sürüşten zevk alan, kompakt, orta ve lüks sınıf kategorisindeki spor ve yüksek performans araçları tercih eden sürücüler için geliştirildi. Lassa bu ürün gamında sağlamlığı yüksek performans ile bir araya getirdi.”