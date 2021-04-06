Emre Çayırlı yazdı: MERKEZ BANKALARININ EKONOMİYE DESTEĞİ SÜRÜYOR

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı ekonomi gündemini Ekovitrin okuyucuları için değerlendirdi:

Mart ayı gelişmiş ülkelerin merkez bankaları toplantılarında alınan kararlarla birlikte hareketli geçti. ABD ekonomisinde yaşanan iyileşmeye karşın Avrupa’da pek de parlak gelmeyen ekonomik veriler merkez bankalarının gevşek para politikasını sürdürmesine neden olurken, İngiltere kanadında geçtiğimiz yıl gündeme gelen negatif faiz oranı tartışması ise bu ay rafa kalkmış durumda. Genel olarak parasal genişleme programlarında değişiklik yapılmamış olsa da geleceğe yönelik sözlü yönlendirmelerin ve ekonomik beklentilerin alınması açısından önemli bir ayı geride bıraktık.

ECB PARA POLİTİKASINDA DEĞİŞİM OLMADI

Ayın ikinci haftasında yapılan Avrupa Merkez Bankası toplantısında para politikasında değişikliğe gidilmedi. Avrupa Merkez Bankası, 11 Mart’ta gerçekleşen toplantılarının ardından faizleri sabit bırakırken, 2021 yılının ikinci çeyreğinde tahvil alımlarını hızlandırma kararı aldı. Kararda politika faizi sıfırda, mevduat faizi eksi yüzde 0,5’te sabit tutuldu. ECB Başkanı Christine Lagarde, borçlanma maliyetlerinde istenmeyen bir yükselişi engellemek için Mart 2022’ye kadar devam edecek olan 1,85 trilyon Euro’luk Pandemi Acil Tahvil Programı’nı çekinmeden kullanacaklarını ve bunun yanı sıra tüm politika araçlarıyla gerekli ayarlamaları yapmaya hazır olduğunu söyledi. Şubat ayından beri yükselen Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri, Lagarde’ın açıklamalarının ardından gerileme yaşadı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faizlerin açıklanmasından sonraki hafta Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde yaptığı açıklamalarda, ekonomik durumun genel olarak bir önceki yıla göre daha iyi olduğunu, küresel talepteki toparlanma ve alınan mali önlemlerin Euro Bölgesi’ne olumlu yansıdığını belirtti. Lagarde 2021’de yüzde 4, 2022’de yüzde 4,1 ve 2023’te yüzde 2,1 büyüme tahmin ettiklerini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faizlerin açıklanmasından sonraki hafta Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde yaptığı açıklamalarda, ekonomik durumun genel olarak bir önceki yıla göre daha iyi olduğunu, küresel talepteki toparlanma ve alınan mali önlemlerin Euro Bölgesi’ne olumlu yansıdığını belirtti.

FED BEKLENTİLERİ YÜKSELTTİ

16-17 Mart tarihlerinde gerçekleşen Federal Rezerv (FED) toplantısında Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerin geleceğe ilişkin değerlendirmeleri takip edildi. Güvercin duruşunu koruyan FED, tahvil alımlarına değişiklik yapılmadan aynı şekilde devam edileceğini ve ters repo büyüklüğünün 30 milyar dolardan 80 milyar dolara yükseltileceğini açıkladı. Noktasal grafiğe bakıldığında FED yetkililerinden geçtiğimiz yıl aralık ayında açıklanan projeksiyonlara göre mart ayı toplantısında 2022 ve 2023 yılları için faiz artış beklentisinin yükselmiş olması FED’i gelecekte daha şahin görebileceğimizi gösterdi. Üç ay önce gerçekleşen FOMC toplantısında 2022 yılında 0,25 faiz artışı bekleyen sadece tek üye bulunurken, son toplantıda 0,25/0,75 aralığında faiz artışı bekleyen üyeler dörde yükseldi. 2023 yılına dair faiz artış beklentisinde yükseliş yaşandığı görüldü. Uzun vadeli faiz tahminleri ise aralık ayı toplantısında olduğu gibi yüzde 2,5 etrafında ağırlık kazandı. Açıklanan projeksiyonlarda genel olarak; 2021’in gayri safi yurtiçi hasılası, 2021, 2022 ve 2023’ün işsizlik oranı ve yine önümüzdeki yıllarda kişisel tüketim harcamaları beklentilerinin yukarı yönlü yenilendiği görüldü. Hedefler konusunda daha fazla ilerleme sağlanana kadar tahvil alımının devam edeceği vurgulandı. FED başkanı Powell, ekonomik aktivitede son dönemdeki toparlanmanın benzeri görülmemiş para ve maliye politikası uygulamalarından kaynaklı olduğunu söyleyerek, piyasalardaki erken parasal sıkılaşma endişelerini gidermeye çalıştı. Birleşik Devletler ekonomisinde toparlanmanın hızlanmasına dair beklentilerin yükselmesinin virüsün yıl içindeki gelişimine bağlı olacağını vurgulandı. Powell, ekonomiye desteklerinin süreceği mesajını tekrarlarken enflasyondaki yükselişin kalıcı olmadığını düşündüklerinin altını çizdi. Powell’ın açıklamaları öncesinde yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, Powell’ın açıklamaları sonrasında geri çekilme gerçekleştirmiş olsa da toplantının ardından yüzde 1,7 üzerine yükseldi.

FED başkanı Powell, ekonomik aktivitede son dönemdeki toparlanmanın benzeri görülmemiş para ve maliye politikası uygulamalarından kaynaklı olduğunu söyleyerek, piyasalardaki erken parasal sıkılaşma endişelerini gidermeye çalıştı.

BOE’DEN NEGATİF FAİZ SESSİZLİĞİ

İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve açıklamaları ardından sterlin değer kaybetti. Politika faizini yüzde 0,1’de, varlık alım programını da 895 milyar sterlin seviyesinde tuttu. Enflasyon tarafında yapılan açıklamada, ilkbaharda TÜFE enflasyonunun yüzde 2 hedefine dönmesi beklenirken, piyasa yoluna bağlı olarak tahminleri yılın ikinci ve üçüncü dönemlerine doğru yüzde 2’ye yakın olacağı öngörüldü. Birleşik Krallık’ta Covid enfeksiyonları ve hastaneye yatma oranlarının önemli ölçüde düştüğü ve aşılama programının hızla ilerlediğine yer verildi. Ekonomide iyileşmenin görülmemesi durumunda ekonomiyi destekleyici adımların atılacağı özeti çıkarılan toplantıda, enflasyonda güçlü bir ilerleme olmadıkça sıkılaşma adımına gidilmeyeceği ifade edildi. Geçen ay BOE, bankaların negatif faiz ortamına hazırlanmaları için en az altı aya ihtiyacı olduğunu ancak bu politikanın kısa sürede uygulanacak bir önlem olmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından yapılan toplantıda negatif faize değinilmedi.

(Mavi-FED Faiz Oranı/ Beyaz-BoE Faiz Oranı/ Kırmızı-ECB Faiz Oranı)

SIKI PARA POLİTİKASI İÇİN HENÜZ ERKEN

Birinci çeyreğin sonu itibariyle gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik yavaşlamanın devam ediyor olması, gelişmiş ülkelerin düşük faiz oranı ve tahvil alım programlarına devam etmesine neden oluyor. Enflasyon oranlarında yaşanan yükselişin uzun dönemde hedeflenen seviyelere erişmesinin zaman alabilecek olması mevcut para politikalarının bu yılın sonuna kadar sürmesine zemin hazırlayabilir. Diğer yandan istihdam piyasasına dair açıklanan verilerin halen istenilen düzeye gelmemiş olmamasından dolayı parasal sıkılaşma hamlesinin 2022 yılına ertelenebileceği görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde yaşanan gelişmeler ve merkez bankalarından yapılan açıklamalara en azından son çeyreğe kadar genişlemeci para politikalarının ve sözlü yönlendirmelerin devam edeceğini gösterir nitelikte.