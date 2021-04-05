Ekovitrin Nisan sayısı bayilerde!
20 yıldır ekonominin nabzını tutan Ekovitrin bu ay da dopdolu. Nisan sayımızda sizleri biribirinden ilginç konu ve söyleşiler bekliyor.
EKOVİTRİN, ekonominin nabzını tutuyor...
TASARRUF FİNANSMAN KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ… KATILIMEVİM YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR TURHAN EKOVİTRİN’E YAPTIĞI AÇIKLAMADA; “ TASARRUF FİNANSMAN SEKTÖRÜNE OLAN TALEP DAHA DA ARTACAK, AYLIK TESLİMAT HACMİ 10 MİLYAR LİRAYA ULAŞACAK” DEDİ.
YAPAY ZEKA, İNSANOĞLUNUN SONU MU, YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI MI OLACAK? EKOVİTRİN YAZARI MİKAYİL BAYDAROĞLU, MERAK EDİLENLERİ GÜN IŞIĞINA ÇIKARIYOR…
BAIN & COMPANY DÜNYA GENELİNDE 300 YÖNETİCİ LİDERLE GÖRÜŞÜP BİR RAPOR HAZIRLADI. ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR 2021’DE HIZ KAZANACAK, BÜYÜK BALIK, KÜÇÜK BALIĞI YUTACAK. TEKNOLOJİ VE SAĞLIK SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKIYOR. EKOVİTRİN, BU ÖNEMLİ ARAŞTIRMAYI GÜNDEME TAŞIYOR…
ULUSARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED) GENEL SEKRETERİ SERKAN VALANDOVA, EKOVİTRİN’E KONUŞTU VE UYARDI: “KÜRESEL PAZAR DARALIYOR, REKABET GİDEREK ARTIYOR!.. ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM ÇEKEBİLMEK İÇİN ÜLKELER KIYASIYA MÜCADELE EDECEKLER…”
TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ, 10 KAT DAHA FAZLA ANCAK, NEDEN PARALAR DUBAİ’YE GİDİYOR? DUBAİ, ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE FİNANS MERKEZİ OLMAYI NASIL BAŞARDI, TÜRKİYE NE YAPMALI? MARS INVESTMENT GENEL MÜDÜRÜ HAKAN BUCAK, EKOVİTRİN İÇİN KALEME ALDIĞI ANALİZİNDE BU SORULARIN YANITLARINI AÇIKLIYOR…
ANADOLU PROPOLİSİNİ DÜNYA MARKASI YAPMAK ÜZERE YOLAN ÇIKAN BEE’O PROPOLİS’İN KURUCUSU ASLI ELİF TANUĞUR SAMANCI, EKOVİTRİN’E AÇIKLADI; “BAŞARIMIZI AR-GE ÇALIŞMALARIMIZA BORÇLUYUZ” DEDİ. BEE’O PROPOLİS’İN ZİRVEYE TIRMANIŞ ÖYKÜSÜ EKOVTİRİN’DE…
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YENİ REFORM PAKETİNİ AÇIKLADI VE İDDİA ETTİ: “TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ!..” TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR? YENİ REFORM PAKETİ İLE EKONOMİDE NELER DEĞİŞECEK? PİYASA UZMANLARI EKOVİTRİN İÇİN ANALİZ ETTİ…
EKOVİTRİN, VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ İKRAM GÖKTAŞ İLE ÖZEL BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ. GÖKTAŞ; “KATILIM BANKACILIĞINDA DÜNYANIN MERKEZİ HALİNE GELEBİLİRİZ” DEDİ.
DEİK TÜRKİYE-IRAK İŞ KONSEYİ BAŞKANI EMİN TAHA, EKOVİTRİN’E YAPTIĞI AÇIKLAMADA HEDEF VERDİ: “IRAK İLE OLAN TİCARET HACMİMİMİZİ 10 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEN 20 MİLYAR DOLARE ÇIKARACAĞIZ.”
EKOVİTRİN NİSAN SAYISI, SEÇKİN BAYİLERDE VE TÜRKCELL DERGİLİK DİJİTAL PALTFORMUNDA …