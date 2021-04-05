ALGAN INTERMODAL TÜRKİYE-AVRUPA HATTINDA INTERMODAL TAŞIMACILIK HİZMETİ VERİYOR

I ntermodal taşımacılık konusunda hizmet veren Algan Intermodal, ağırlıklı olarak Türkiye ile Avrupa arasında taşımacılık gerçekleştiriyor. Ana hattı olan Türkiye ile Avrupa arasında ‘köprü’ vazifesi gören firma, hava ve deniz taşımalarındaki rekabetçi navlun ve imkan sağlama yönüyle ön plana çıkıyor. Algan Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Evren Dölek ve Yönetici Ortağı Fatjon Mero, intermodal taşımacılık konusunda verdikleri hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Lojistik sektöründe yeni hizmet vermeye başlayan genç bir firmasınız. Lojistik sektörüne ne gibi yenilikler ve değerler kazandırmayı hedefliyorsunuz?

Firmamız çiçeği burnunda olarak nitelendirilebilecek bir zaman önce kuruldu. Kasım ayının başında sektördeki yerini aldı ve sektörün ihtiyacı olan şeffaflığı getirebilme amacıyla sektördeki yerini sağlamlaştırmaya gayret ediyor. Sonuçta yapılan iş belli. Gönderici ve alıcı arasında bir köprü durumundayız ve bizlere teslim edilen ürünleri, sağlam ve istenilen zamanda alıcıya teslim etmeye gayret gösteriyoruz. Bu süreci şeffaf bir şekilde yürütmek ve hizmetimizin her anının izlenebilir olmasını istiyoruz. Ayrıca ulaşılabiliriz. Müşterilerimiz, merak ettikleri tüm sorularla ilgili bilgilendirilirler Bahsettiğim gibi yeni bir firmayız ve öncelikle sektördeki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. ‘Doğru firma, dürüst insanlar’ izlenimini sağlayıp, 2022 ve daha sonrası için planlarımızı yaptık.

“INTERMODAL TAŞIMACILIK HİZMETİ VERİYORUZ”

Algan Intermodal’ın sunduğu çözümler hakkında bilgi verir misiniz?

Algan Intermodal, isminden de anlaşılacağı üzere intermodal hizmet veriyor. Hız ve navlun arasındaki optimizasyonu sağlayıp, müşterimize en uygun seçeneği sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda bunu, müşterimizin direkt olarak dijital ortamda yapacağı rezervasyonlara taşımak istiyoruz. Algan’ı açmadan önce hayalimiz, şirketimizin dijital ortamda skyscanner gibi bir platform haline gelmesiydi. Yani; bizler alışılagelmiş nakliyecilikten, nasıl dijitale geçebiliriz konusunun hesaplarını yapıyoruz ve tüm yatırımımızı ve bilgi birikimimizi o yönde harcıyoruz. Ana hattımız Avrupa-Türkiye arasında bir köprü olabilmeyi hedefliyoruz, ama Kuzey Afrika taşımalarında çözüm ortağı oluyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise; hava ve deniz taşımalarındaki rekabetçi navlun ve imkan sağlama yönümüz diyebiliriz.

“SABİT MÜŞTERİSİ OLANLAR SEKTÖRDE YER EDİNEBİLİYOR”

Pandemi süreci gerek lojistik sektörünü gerekse firmanızı nasıl etkiledi? Bu süreçte ne gibi önlemler aldınız?

Pandemi başlangıcında her ikimiz başka bir firmada çalışıyorduk. Pandemi boyunca işyerinde aktif olarak çalıştık. Nasıl avantaja çevirilebilir yönünde fikirler ürettik ama bugünkü gibi kendi firmamız yoktu. Haliyle son karar mercii olmadığımız için sadece görevlerimizi hakkıyla yerine getirebildik. Kendi firmamızı kurduğumuzda çok hızlı girdik oyuna ve 2020 yılının son iki ayını çok iyi değerlendirdik. Ancak biz pandemiyle ilgili biraz daha farklı bakıyoruz olaya. Avantaja çevrilme dönemi kısa bir dönemdi. İlk başlarında başlayan yoğun maske, tulum ve dezenfektan ihracatları nedeniyle hızlı giriş yapan firmalarımız oldu. Ancak ihracatta avantaja çevrilen durum, ithalatta boş dönüşler nedeniyle sıkıntıya dönüşüyordu. DFDS bu konuda o dönemde yardımcı oldu ve boş dönüş kampanyaları yaptı. Aslında pandemiyi avantaja döndüren firmalar değildi, DFDS’nin sektöre desteğiydi. Hatta ödeme konularında anlayışlı davrandılar ve sıkıntıda olan firmalara destek verdiler. DFDS boş dönüş kampanyasını kaldırdığı anda o kadar rahat ihracat çıkışı yapabilen kalmadı. Her şey normale döndü yani. Sabit müşterisi olanların sektörde yer edinebildiği bir dönemdeyiz.

“AĞIRLIKLI OLARAK TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA ÇALIŞIYORUZ”

Intermodal taşımacılıkla ilgili ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

Taşımacılık ağınız ve hangi ülkelere hizmet verdiğinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Türkiye-Avrupa arası ağırlıklı çalışan bir firma olmamız nedeniyle, en sık kullandığımız güzergah olarak Ro-Ro+Tren bağlantısını seçtik. Sonrasında Tren+Kara bağlantısına daha fazla önem verdik. Doğu Avrupa’da yokuz diyebilecek kadar az taşıma yaptık. Güney Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Slovenya, Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre’de güzel hizmet verdiğimizi söyleyebiliriz. Avrupa’dan, Gürcistan ve Azerbaycan’a da intermodal hizmet verebiliyoruz. Avrupa’da yaptığımız bir yüklemede ürünleri, bir kez daha elleçlemeden ve kap değiştirmeden Gürcistan ve Azerbaycan’a ulaştırabiliyoruz.

Algan Intermodal olarak hedeflerinizi ve yatırım planlarınızı paylaşır mısınız?

Daha önce de bahsettiğim gibi orta vadede hedefimiz, TİO olarak sektörde varız demek ve sektörün saygın bir firması olabilmek. Diğer hedeflerimiz; dijitalleşmede hızlı adımlar atmak ve dış ticaret firmalarını nakliye firması arayışından kurtarmak. Telefona indirebilecekleri bir uygulama ile hiçbir sektör çalışanına ulaşmadan navlun teklifi alabilmelerini sağlamak ve eğer teklif uygunsa, taşıma sözleşmesinin dahi telefonuna iletilebileceği bir ortam yaratmak. Uzun vadede ise bu planlarımızı tamamladıktan sonra gerekli ekipman ve belge gereksinimlerini tamamlayıp L2 belgesi almak.

“HER ŞEYİ YAPMAK İSTEYEN, HİÇ BİR ŞEYİ TAM OLARAK YAPAMAZ”

Son olarak vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

Sektöre yeni firmaların katılması, aslında sektöre zenginlik getiriyor. Paydaşlarınıza iyi davranın ve onlarla bilgi alışverişinden çekinmeyin. Sektördeki yerinize karar verin ve o yönde yol almaya gayret gösterin. Unutmayın ki; her şeyi yapmak isteyen, hiç bir şeyi tam olarak yapamaz.