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19. yılın starları ödülleri Haziran'da muhteşem bir törenle verilecek

Ekovitrin Dergisi tarafından 2001 yılından bu yana düzenlenen ve geleneksel hale gelen ‘Yılın Starları Ödülleri’, bu yılın Haziran ayında 19. kez sahiplerini bulacak. Ekonomi ve iş dünyasının Oscar’ı kabul edilen ‘Yılın Starları Ödülleri’, başarılı kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine düzenlenen görkemli törenlerle veriliyor. Uluslararası ‘Yılın Starları Ödül Töreni’, Ekovitrin Dergisi tarafından 19 yıldır düzenleniyor. Geçen yıl pandemi sebebiyle yapılamayan, ‘Yılın Starları Ödül Töreni’ne her yıl iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katılıyor.

Nisan 2021 05.04.2021, 12:18 05.04.2021, 13:05
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19. yılın starları ödülleri Haziran'da muhteşem bir törenle verilecek

Ekovitrin Dergisi tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen ve geleneksel hale gelen ‘Yılın Starları Ödülleri’, bu yılın Haziran ayında sahiplerini bulacak. Ekonomi ve iş dünyasının ‘Oscar’ı kabul edilen ‘Yılın Starları Ödülleri’ başarılı kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine, düzenlenen görkemli törenlerle veriliyor. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Ekovitrin Dergisi tarafından 19 yıldır düzenleniyor. Gelenekselleşen ödül törenine her yıl iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katılıyor.

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