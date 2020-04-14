Lojistik Özel Dosyası: Intermodal Taşımacılık

DOSYA · HARUN REŞİT TIĞLI

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim Danışmanı ATİLLA YILDIZTEKİN yazdı:

INTERMODAL TAŞIMACILIK

Intermodal yük taşımacılığı, taşıma modlarını değiştirirken yani denizyolundan karayoluna veya denizyolundan demiryoluna ve demiryolundan karayoluna yük aktarırken içinde konduğu kabın açılmadan ve yükün kendisiyle herhangi bir işlem yapmadan taşınmasıdır.

BULGARİSTAN YENİ GEÇİŞ SİSTEMİNİN ANAHTARI DKV’DE

DKV Euro Service müşterileri, yeni elektronik otoyol sistemine geçiş yapan Bulgaristan için ihtiyaçları olan kutuları ve rota kartları DKV sipariş platformunu kullanarak kolaylıkla sipariş verebiliyor.

Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ALİ ERCAN GÜLEÇ yazdı:

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİK

Demiryollarının birçok konuda avantajlı olması sebebiyle ülkemizde demiryolu taşımacılığının daha kullanılabilir hale getirilmesine yönelik planlamalar yapılmalı ve demiryolu ağı mutlaka genişletilmeli. Demiryolu ulaştırma sistemi verimlilik üzerine yapılandırılmalı.

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