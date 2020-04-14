Ekovitrin Özel Dosya: Şubesiz Bankacılık

DOSYA: SİNAN SAYGI

Bankacılık, dijital dönüşümün en fazla yaşandığı sektörlerden birisi. Dijitalleşmeyi en fazla ve uygun şartlarda yerine getiren bankalar rekabette bir adım öne çıkıyor. Bankalar arasında şubesiz bankacılıkta müthiş bir rekabet yaşanıyor. Müşteriler artık bankaya gitmeksizin tüm işlemlerini şubesiz bankacılık aracılığıyla gerçekleştirmek yolunu seçiyor. Ekovitrin olarak bankacılık sektöründe bankaların subesiz bankacılık konusundaki hizmetlerini ve sektörde yaşanan rekabeti ele alıyoruz.

Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay , "İnternet ve mobil bankacılık kanallarının tümünü süreç içinde aynı potada eriten Halkbank, sektörde yaşanan dijital dönüşümün en aktif oyuncularından birisi" dedi.

Akbank Strateji, Dijital Bankacı­lık ve Ödeme Sistemleri'nden so­rumlu Genel Müdür Yardımcı­sı Burcu Civelek Yüce "Akbank Mobil yepyeni bir görsel tasarıma kavuştu. Yeni görünümümüzle birlikte müJterilerimizde daha modern, sade, rahat ve samimi bir his yaratmayı hedefledik." dedi.

Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Bölüm Müdürü Mete Güneş , "Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması olan İşCep bugün itibarıyla 325 fonksiyonla ülkemizin en geniş işlem setine sahip mobil bankacılık uygulaması. lşCep'in aktif kullanıcı sayısı 8 milyonu aştı" dedi.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, kullanıcı dostu bir ara yüze sahip Yapı Kredi Mobil’i, alternatif bir ödeme aracı haline getiren entegrasyonlarıyla mobil bankacılığın sınırlarını genişlettiklerini kaydetti.

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