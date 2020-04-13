DOSYA: Yaz lastiğine dönüş...

EUROMASTER’DAN UZUN SÜRELİ LASTİK KULLANIMI İÇİN TAVSİYELER

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 46 ilinde yer alan 138 servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araç kullanıcılarına yönelik hazırladığı tavsiyelerle daha uzun bir lastik ömrü için nelerin yapılması gerektiğini sıraladı. Bu doğrultuda doğru lastik basıncı, doğru lastik seçimi ve düzenli lastik kontrollerinin her biri kullanım süresinin uzunluğunu ve kalitesini belirliyor.

Continental Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Egemen Atış:

“TÜRKİYE’DE PAZAR PAYIMIZI OLDUKÇA ARTIRDIK”

Continental Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Egemen Atış, “Continental, Türkiye’de pazar payını oldukça artırdı ve en hızlı büyüyen lastik markası oldu. Hızlıca sektördeki ana oyunculardan biri olmayı başardı. 2018 yılını pazara paralel kapattık, 2019 yılını ise pazardan daha iyi bir performans göstererek pazar payı alarak tamamladık” dedi.

Pirelli Türkiye Pazarlama Müdürü İpek Unaran:

“YAZ LASTİKLERİNE GEÇİŞ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR”

Pirelli Türkiye Pazarlama Müdürü İpek Unaran, “Hava sıcaklıklarının +7 derecenin üzerinde seyrettiği yaz mevsiminde yakıt tasarrufu, performans, aşınma ve verimlilik gibi konularda avantaj sağlaması için yaz lastiklerine geçiş kritik önem taşıyor. Üst düzey yol tutuş performansı ve konfora bir arada ihtiyaç duyan araçlar için kalite standartlarından ödün vermeden üretim yapıyoruz” dedi.