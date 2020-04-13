Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
97155
ALTIN
368.762
DOLAR
6.7868
STERLİN
8.4848
EURO
7.4091

Bulgaristan yeni geçiş sisteminin anahtarı DKV’de

DKV Euro Service müşterileri, yeni elektronik otoyol sistemine geçiş yapan Bulgaristan için ihtiyaçları olan kutuları ve rota kartları DKV sipariş platformunu kullanarak kolaylıkla sipariş verebiliyor. DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer konuyla ilgili olarak “Bu yeni sistemle artık kilometre başına ücret ödeneceği için, Bulgaristan geçişleri için de kutu temin etmek gerekecek. Nakliyecilerimiz, bize başvurduklarında daha Türkiye’den çıkış yapmadan bu sorunu da çözmüş olacaklar.” dedi.

Bulgaristan yeni geçiş sisteminin anahtarı DKV’de

DKV Euro Service müşterileri, yeni elektronik otoyol sistemine geçiş yapan Bulgaristan için ihtiyaçları olan kutuları ve rota kartları DKV sipariş platformunu kullanarak kolaylıkla sipariş verebiliyor. DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer konuyla ilgili olarak “Bu yeni sistemle artık kilometre başına ücret ödeneceği için, Bulgaristan geçişleri için de kutu temin etmek gerekecek. Nakliyecilerimiz, bize başvurduklarında daha Türkiye’den çıkış yapmadan bu sorunu da çözmüş olacaklar.” dedi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 14:31
2020 Okunma
Bulgaristan yeni geçiş sisteminin anahtarı DKV’de

Uluslararası nakliyecilerimizin Avrupa’ya çıkışlarında en çok kullanmak zorunda kaldıkları ülkelerden Bulgaristan, karayolları ve otoyollarında uydu tabanlı yeni bir elektronik geçiş sistemi uygulamasını başlattı. DKV Euro Service müşterileri, yeni sistem için ihtiyaçları olan geçiş kutularını ve rota kartlarını DKV sipariş platformunu kullanarak kolaylıkla sipariş verebiliyor.

Kutu esas olarak sık geçiş yapan ve araçları 3,5 tonun üzerinde olan sürücülere hizmet veriyor. Sonradan ödeme prosedürü sayesinde geçiş ücretleri yolculuk tamamlandıktan sonra ödenebildiği ve ceza riskini minimuma indirdiği için bu cihazlar büyük avantaj sağlıyor. Sık geçiş yapmayan sürücülere ise bir rota kartı almaları tavsiye ediliyor. Geçiş ücreti hesaplamaları, yapılan kilometreye, aracın emisyon sınıfına, aks sayısına, aracın ağırlığına, kamyon veya otobüs olmasına ve yolun kategorisine göre değişiyor. Daha ileri bir tarihte DKV kayıt portalı üzerinden elektronik pul almak da mümkün olacak.

‘KUTULARIN VAKİT KAYBETMEDEN TEMİNİ ÖNEMLİ’

Öngörülü davranarak Bulgaristan’la anlaşmalarını yeni sisteme geçişten önce yaptıklarını ifade eden DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, geçiş sürecinde yaşanacak yoğunluktan etkilenmemeleri için, nakliyecilere Bulgaristan kutularını vakit kaybetmeden temin etmelerini öneriyor: “Bu yeni sistemle artık kilometre başına ücret ödeneceği için, Bulgaristan geçişleri için de kutu temin etmek gerekecek. Nakliyecilerimiz, bize başvurduklarında daha Türkiye’den çıkış yapmadan bu sorunu da çözmüş olacaklar. Ancak geçiş aşamasında kutuların teslimatında yoğunluk yaşanacağını öngörüyoruz. Bu dönemde müşterilerimizin mağdur olmaması adına, kutular temin edilene kadar DKV websitesi üzerinden (www.dkv-euroservice.com/tr/) elektronik bilet temini sürecini başlatıyoruz. Geçiş sürecinde internet sitemizden DKV Card bilgisi ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Aydın: Türkiye olarak kenevirin farkına çok geç vardık
Mustafa Aydın: Türkiye olarak kenevirin farkına çok geç vardık
Bilal Koçak yazdı: Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Bilal Koçak yazdı: Koronavirüs dünyayı sarsıyor
“KATILIM SİGORTACILIĞININ VE BES’İN ÖNCÜ MARKASIYIZ”
“KATILIM SİGORTACILIĞININ VE BES’İN ÖNCÜ MARKASIYIZ”

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim