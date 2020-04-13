Bulgaristan yeni geçiş sisteminin anahtarı DKV’de

Uluslararası nakliyecilerimizin Avrupa’ya çıkışlarında en çok kullanmak zorunda kaldıkları ülkelerden Bulgaristan, karayolları ve otoyollarında uydu tabanlı yeni bir elektronik geçiş sistemi uygulamasını başlattı. DKV Euro Service müşterileri, yeni sistem için ihtiyaçları olan geçiş kutularını ve rota kartlarını DKV sipariş platformunu kullanarak kolaylıkla sipariş verebiliyor.

Kutu esas olarak sık geçiş yapan ve araçları 3,5 tonun üzerinde olan sürücülere hizmet veriyor. Sonradan ödeme prosedürü sayesinde geçiş ücretleri yolculuk tamamlandıktan sonra ödenebildiği ve ceza riskini minimuma indirdiği için bu cihazlar büyük avantaj sağlıyor. Sık geçiş yapmayan sürücülere ise bir rota kartı almaları tavsiye ediliyor. Geçiş ücreti hesaplamaları, yapılan kilometreye, aracın emisyon sınıfına, aks sayısına, aracın ağırlığına, kamyon veya otobüs olmasına ve yolun kategorisine göre değişiyor. Daha ileri bir tarihte DKV kayıt portalı üzerinden elektronik pul almak da mümkün olacak.

‘KUTULARIN VAKİT KAYBETMEDEN TEMİNİ ÖNEMLİ’

Öngörülü davranarak Bulgaristan’la anlaşmalarını yeni sisteme geçişten önce yaptıklarını ifade eden DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, geçiş sürecinde yaşanacak yoğunluktan etkilenmemeleri için, nakliyecilere Bulgaristan kutularını vakit kaybetmeden temin etmelerini öneriyor: “Bu yeni sistemle artık kilometre başına ücret ödeneceği için, Bulgaristan geçişleri için de kutu temin etmek gerekecek. Nakliyecilerimiz, bize başvurduklarında daha Türkiye’den çıkış yapmadan bu sorunu da çözmüş olacaklar. Ancak geçiş aşamasında kutuların teslimatında yoğunluk yaşanacağını öngörüyoruz. Bu dönemde müşterilerimizin mağdur olmaması adına, kutular temin edilene kadar DKV websitesi üzerinden (www.dkv-euroservice.com/tr/) elektronik bilet temini sürecini başlatıyoruz. Geçiş sürecinde internet sitemizden DKV Card bilgisi ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler.”