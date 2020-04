Bilal Koçak yazdı: Koronavirüs dünyayı sarsıyor

Koronavirüs, binlerce cana mal oldu ve olmaya da devam ediyor, dünya ekonomisine ise büyük bir darbe vurdu. Hemen her ülkede panik ya­şanıyor. Covid-19 virüsü hürriyetimizi elimiz­den aldı, insanları can derdine düşürüp ev­lerinde esir etti. Anneler babalar, evlatlarına sarılamaz oldu. Herkes birbirine şüpheyle bakıyor, dokunmaktan korkuyor, koskoca dünya­mız bir virüse yenik düşüp izole hale geldi. Ko­rona virüs tokadı ile dünya "Dijital Çağa" geçti.



Virüse yakalananların sayısı yüzbinlerle ifa­de ediliyor, yakın bir gelecekte milyonlara ula­ şacak, bu kaçınılmaz. Koronavirüsün pençe­ sine düşenlerin ve ölenlerin sayıları her gün giderek artıyor. Televizyonlarda ülke ülke is­ tatistikler veriliyor. Covid-19, on binlerce can aldı, kısa zamanda yüzbinli rakamlara ulaşa­ cak gibi görünüyor.



Korku ve endişeyle izliyoruz...

Ne büyük bir imtihandan geçiyoruz!..

Global ekonomi ise büyük bir risk altında. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Koronavirüs: Dünya Ekononomisi Risk Altın­da" başlıklı Ekonomik Görünüm Ara Değerlen­dirme Raporu'nu yayımladı. Dünya ekonomisinin tehdit altında olduğunu vurgulayan OECD, salgının devam etmesi durumunda küresel ekonominin daha da kötüye gideceği uyarısın­da bulunuyor. Asya Kalkınma Bankası da ko­ronavirüs salgınının 6 ay sürmesi halinde bu­nun dünya ekonomisine maliyetinin 346,9 mil­yar dolara ulaşacağını belirtiyor.



Dünyayı sarsan koronavirüs ve küresel ekonomiye etkilerini Nisan sayımızın kapak konusu yaptık. Melike Koçak'ın, OECD ve Asya Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan ra­porları inceleyerek derlediği "Koronavirüsün Küresel Ekonomiye Etkileri" dosyası Ekovit­rin'de yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN KORONAYA EKONOMİ KALKANI

Çin'de başlayıp, daha sonra sınırımızda İran'da yayılan, İtalya, İspanya ve Ameri­ka'da ise tam bir felakete dönüşen koronavi­rüs ile ilgili tedbirleri Türkiye, çok çabuk ve akılcı bir şekilde aldı. İran ile sınırlarımız ka­patıldı. Çin, İran, Avrupa, ABD derken bütün ül­kelere uçuşlar durduruldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Bilim Kurulu oluşturuldu. Çin ve diğer ülkelerdeki vatandaşlarımız Türki­ye'ye getirildi, Ankara'da karantina hastane­si kuruldu. Henüz bir vaka ve ölüm olayı görülmeden önce tedbirler alındı. Sağlık Bakam Fahrettin Koca ve bütün sağlık ekibi gecesini gündüzüne katarak olağanüstü bir gayretle çalışmaya başladılar.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş­kanlığında Beştepe Külliyesi'nde "Koronavirüs Zirvesi" yapıldı. Zirvede önemli kararlar alın­dı. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adı verilen bir paketle Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık kaynak ayrıl­dı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi. Kepenk indirmek durumunda kalan ve koronavirüsten etkilenen çok sayıda sektör için bu kaynak adeta can si­midi oldu.

YE'CÜC ME'CÜC

Yeni nesil Koronavirüs diye adlandırılan Covid-19, Çin Seddi'nin ardından çıktı ve bütün dünyayı istila etti. Kur'an-ı Kerim'de "Kıyamet Alameti" olarak geçen "Ye'cüc Me'cüc" gibi...

"Kıyamet vakti gelince Ye'cüc ve Me'cüc seddi yıktıktan sonra tepelerden akın edip yeryüzüne dağılacaklar, gittikleri her yeri yakıp yıkacaklar, insanlar korkularından kalelerine ve barınaklarına sığına­caklar"



"İnsanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zir-ü zeber edecek..."

İnsanoğlu yer yüzünde bozgunculuk yaptı, emperyalist ülkeler menfaatleri için savaşlar çı­ karıp milyonlarca mazlumun, bebelerin canı­nı aldı. Allah'ın yaratıp biz insanoğluna bir ni­met olarak verdiği tertemiz dünyayı berbat et­tik. Denizi, doğayı, atmosferi kirlettik, açıkçası kendimize zulmettik. Mehmet Akif merhumun dediği gibi, medeniyet tek dişi kalmış bir cana­var gibi saldırdı mazlumlara. İnsanın insana yaptığı zulümler Arş-ı Ala'yı titretiyor. Koronavirüsten beter olan Esad Rejiminin bombala­dığı bebeler, Yunanistan sınırında bir göçmen çocuğunun feryadı ve annesinin gözyaşları... Bütün insanlık zelil durumda...

Bu gerçekten büyük bir imtihan...