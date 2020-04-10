Bilal Koçak yazdı: Koronavirüs dünyayı sarsıyor

Koronavirüs, binlerce cana mal oldu ve olmaya da devam ediyor, dünya ekonomisine ise büyük bir darbe vurdu. Hemen her ülkede panik yaşanıyor. Covid-19 virüsü hürriyetimizi elimizden aldı, insanları can derdine düşürüp evlerinde esir etti. Anneler babalar, evlatlarına sarılamaz oldu. Herkes birbirine şüpheyle bakıyor, dokunmaktan korkuyor, koskoca dünyamız bir virüse yenik düşüp izole hale geldi. Korona virüs tokadı ile dünya "Dijital Çağa" geçti.
Virüse yakalananların sayısı yüzbinlerle ifade ediliyor, yakın bir gelecekte milyonlara ula şacak, bu kaçınılmaz. Koronavirüsün pençe sine düşenlerin ve ölenlerin sayıları her gün giderek artıyor. Televizyonlarda ülke ülke is tatistikler veriliyor. Covid-19, on binlerce can aldı, kısa zamanda yüzbinli rakamlara ulaşa cak gibi görünüyor.
Korku ve endişeyle izliyoruz...
Ne büyük bir imtihandan geçiyoruz!..
Global ekonomi ise büyük bir risk altında. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Koronavirüs: Dünya Ekononomisi Risk Altında" başlıklı Ekonomik Görünüm Ara Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Dünya ekonomisinin tehdit altında olduğunu vurgulayan OECD, salgının devam etmesi durumunda küresel ekonominin daha da kötüye gideceği uyarısında bulunuyor. Asya Kalkınma Bankası da koronavirüs salgınının 6 ay sürmesi halinde bunun dünya ekonomisine maliyetinin 346,9 milyar dolara ulaşacağını belirtiyor.
Dünyayı sarsan koronavirüs ve küresel ekonomiye etkilerini Nisan sayımızın kapak konusu yaptık. Melike Koçak'ın, OECD ve Asya Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan raporları inceleyerek derlediği "Koronavirüsün Küresel Ekonomiye Etkileri" dosyası Ekovitrin'de yer alıyor.
TÜRKİYE'DEN KORONAYA EKONOMİ KALKANI
Çin'de başlayıp, daha sonra sınırımızda İran'da yayılan, İtalya, İspanya ve Amerika'da ise tam bir felakete dönüşen koronavirüs ile ilgili tedbirleri Türkiye, çok çabuk ve akılcı bir şekilde aldı. İran ile sınırlarımız kapatıldı. Çin, İran, Avrupa, ABD derken bütün ülkelere uçuşlar durduruldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Bilim Kurulu oluşturuldu. Çin ve diğer ülkelerdeki vatandaşlarımız Türkiye'ye getirildi, Ankara'da karantina hastanesi kuruldu. Henüz bir vaka ve ölüm olayı görülmeden önce tedbirler alındı. Sağlık Bakam Fahrettin Koca ve bütün sağlık ekibi gecesini gündüzüne katarak olağanüstü bir gayretle çalışmaya başladılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe Külliyesi'nde "Koronavirüs Zirvesi" yapıldı. Zirvede önemli kararlar alındı. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adı verilen bir paketle Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık kaynak ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi. Kepenk indirmek durumunda kalan ve koronavirüsten etkilenen çok sayıda sektör için bu kaynak adeta can simidi oldu.
YE'CÜC ME'CÜC
Yeni nesil Koronavirüs diye adlandırılan Covid-19, Çin Seddi'nin ardından çıktı ve bütün dünyayı istila etti. Kur'an-ı Kerim'de "Kıyamet Alameti" olarak geçen "Ye'cüc Me'cüc" gibi...
"Kıyamet vakti gelince Ye'cüc ve Me'cüc seddi yıktıktan sonra tepelerden akın edip yeryüzüne dağılacaklar, gittikleri her yeri yakıp yıkacaklar, insanlar korkularından kalelerine ve barınaklarına sığınacaklar"
"İnsanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zir-ü zeber edecek..."
İnsanoğlu yer yüzünde bozgunculuk yaptı, emperyalist ülkeler menfaatleri için savaşlar çı karıp milyonlarca mazlumun, bebelerin canını aldı. Allah'ın yaratıp biz insanoğluna bir nimet olarak verdiği tertemiz dünyayı berbat ettik. Denizi, doğayı, atmosferi kirlettik, açıkçası kendimize zulmettik. Mehmet Akif merhumun dediği gibi, medeniyet tek dişi kalmış bir canavar gibi saldırdı mazlumlara. İnsanın insana yaptığı zulümler Arş-ı Ala'yı titretiyor. Koronavirüsten beter olan Esad Rejiminin bombaladığı bebeler, Yunanistan sınırında bir göçmen çocuğunun feryadı ve annesinin gözyaşları... Bütün insanlık zelil durumda...
Bu gerçekten büyük bir imtihan...