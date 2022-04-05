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Nisa bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti

Güncel 05.04.2022, 13:13
Nisa bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti
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Pendik`te annesi tarafından terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz`ın süt annesi olduğu Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.