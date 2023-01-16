Ziraat odası başkanından çiftçilere: "Suyu az tüketen ürünler tercih edilmeli”

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, yağış azlığı sebebiyle çiftçilere az su tüketen ürünleri ekmelerini ve tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye etti.

Bu yıl yağışların yeterli olmaması nedeniyle tarladaki ürünlerde ve meyve üretiminde sorunlar oluşabileceğini ifade eden Oda Başkanı Kenar, çiftçilerden tarım sigortası yaptırmalarını istedi. Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) önümüzdeki yıllar için kuraklığın da eklediğini belirten Kenar, yaşanabilecek olumsuz bir durumda çiftçilerin en azından ekim için yaptıkları masraflarını geri alabileceklerini ifade etti. Kenar, "TARSİM, önümüzdeki yıllar için tarım sigortasına kuraklığı da eklemiş oldu. O yüzden çiftçilerimizin kuraklık sigortasını muhakkak yaptırmalarını istiyorum. Çünkü kuraklık sigortasını yaptırdıkları takdirde bir kuraklık yaşarsak bahar döneminde çiftçilerimizin hiç değilse yaptığı masrafları, kuraklık sigortası karşılayarak. O konuda zaten çiftçilerimizi biz mesaj yoluyla, sosyal medya yoluyla uyarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Tarlaların üst gübrelemelerini azot anlamında atabilirler"

Niğde’nin az yağış alan bir bölge olduğunu belirten Kenar, "Bu yıla geldiğimizde eylül, ekim ayları içerisinde bir miktar yağış olsa da kasım ve aralık ayında yağış miktarı mevsim normallerin altında değil, çok çok altında seyrediyor. Çiftçiler tarafından değerlendirdiğimiz takdirde tabii ki karın yağmaması, çıkan buğdayların geceleri soğuk olunca donmasına sebep olacak. Çiftçilerimize şunları önerebiliriz. Şubat ayının içerisine geldiğimizde tarlaların üst gübrelemelerini azot anlamında atabilirler. Ürünlerini, bir nebze olsun koruyabilirler. Yine meyve fidanlarına baktığımız takdirde onlar da tomurcuk yapacak seviyeye geldiler. Soğuk hava olmayınca meyvecilikte de sorunların yaşandığını görüyoruz” diye konuştu.

Başkan Veli Kenar, çiftçilerin önümüzdeki yıl, çiftçilere ekim için az su tüketen ürünleri tercih etmeleri önerisinde bulunarak, “İnşallah önümüzdeki yıl yağışların güzel olması, karın yeri kaplaması ve buğdaylarımızı korumasını diliyoruz. Ama havaların kurak olmasından dolayı yer altı sularının çekilmesi ve barajların dolmaması gibi böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Çiftçilerimizin, önümüzdeki yazlık ekilecek ürünlerde de az su tüketebilen ürünleri tercih etmesini istiyorum. Çünkü önümüzdeki yıl su sorunu yaşayacağımızı bugünden görüyoruz” diye konuştu.