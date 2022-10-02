YÖK Başkanı’ndan Ömer Halisdemir Üniversitesine ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarete YÖK Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman da eşlik etti.

Üniversite anı defterini imzaladıktan sonra Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’yla bir araya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’ya teşekkür ederek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne değerli katkılar yaptığını aktardı ve çalışmalarında kendisine başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise açıklamalarında Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı üniversitede ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek ziyaretin üniversite için çok değerli olduğunu söyledi. Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi ve 3. Sınıf Atık Getirme Merkezinde Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte incelemelerde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ardından üniversite senato üyeleri ile senato salonunda toplantı gerçekleştirdi. Üniversitelerinin farklı alanlarda yaptıkları çalışmaların öneminden bahseden YÖK Başkanı Özvar; tüm üniversitelerin ’Büyük Veri’ konusuna da yapılan diğer akademik çalışmalar kadar gerekli önemi vererek çalışmalar yapması gerektiğini önemle belirtti. Üniversitenin, üniversite yönetimi öncülüğünde yürüttüğü akademik çalışmalar ile çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını aktaran Prof. Dr. Özvar, üniversite senatolarının çok önemli bir danışma ve karar meclisi olduğunu da sözlerine ekleyerek tüm senatörlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise senatoda yaptığı açıklamalarda, üniversitede mutlu bir çalışma ortamı oluşturduklarını ve böylelikle ortak hedefe tüm personellerle birlikte yürüdüklerini söyleyerek, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın göreve geldikten sonra ilk yaptığı atamanın da kendisi olduğunu ve bu bağlamda da YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu aktardı.