Yapılandırmada son 10 gün

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarının yapılandırılması için başvuru süresi 30 Eylül’de bitiyor. Vatandaşlar, yapılandırmanın sağladığı avantajlardan yararlanmak için son gününü beklemeden e-sigorta, e-devlet üzerinden ya da şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecek. SGK İl Müdürü Nail Van, düzenlediği basın toplantısıyla vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları için çağrıda bulundu.

Van, 30 Nisan 2021’den önceki döneme ait sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklarının yapılandırma kapsamında olduğunu söyledi. Peşin ödemelerde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranıyla güncelleştirileceğini, peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’sinin silineceğini belirten Van; “30.04.2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.05.2021 itibariyle yeniden başlatılacaktır. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. 2021 Nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcu aslının, 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı silinecektir. 7326 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, ’E-SGK’/’Kart ile Prim ödeme’ seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir” dedi.