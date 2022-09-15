Vatandaş, Niğde Belediyesi’nin “e -imar uygulamasını”ndan memnun

Niğde Belediyesi’nin “Akıllı Şehir ve Dijitalleşme Projesi” çerçevesinde vatandaşların hizmetine sunduğu e-imar uygulaması bugüne kadar 150 bin kez sorgulandı.

Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan uygulamada, her ay ortalama 8 bin sorgulama yapılıyor.

Şeffaf Belediyecilikte çığır açan Niğde Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “e-imar uygulaması”, vatandaşların imarla ilgili işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor.

Niğde Belediyesi’nin dijital platformlarında erişime açtığı e-imar uygulamasıyla parsellerin imar durumları, imar planı tadilatları ve imarla ilgili her türlü bilgi internet üzerinden şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor.

e-imar uygulamasında 150 bin sorgulama

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Şeffaf Belediyecilik Projesi çerçevesinde hayata geçirdikleri “e- imar uygulamasına” kısa süre içinde yaklaşık 150 bin giriş yapılmış olmasının, projenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

İmarla ilgili her türlü bilgi dijital platformda

Başkan Özdemir, imar planı değişiklikleri ve imar tadilatlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sürekli güncellendiğine de ifade ederek, vatandaşların imarla ilgili bilgilere ve her türlü imar değişikliğine internet üzerinden anında ve kolayca ulaşabildiğine dikkat çekti.

Doğru kararlar, doğru projeler

“e- imar uygulaması” çerçevesinde Niğde Belediyesinin dijital platformlarda yer alan imar bilgilerinin aylık ortalama 8 bin kez sorgulanıyor olmasının önemine de vurgu yapan Belediye Başkanı Özdemir, “Doğru kararlarla, doğru projeleri hayata geçiriyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şeffaf belediyecilik anlayışıyla, vatandaşımızın işini kolaylaştıran ve mutlu eden projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Uygulamaya giriş çok kolay

Vatandaşlar, Niğde Belediyesi’nin “e-imar uygulamasına”, Belediyenin resmi internet sitesi olan “www.nigde.bel.tr” adresinden giriş yaparak, buradan “e-imar” sekmesine tıklayarak uygulamaya erişebiliyor.