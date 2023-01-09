Vali Koç, köy ve kasabalarda vatandaşlarla buluşuyor

Niğde Valisi Mustafa Koç ilçe, belde ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Koç, beraberinde daire müdürleri ile birlikte Altunhisar İlçesini ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde ilk olarak Altunhisar Kaymakamlığını ziyaret eden Sayın Vali Koç burada İlçe Kaymakamı İlyas Kılıç’tan ilçenin genel durumu ile ilgili brifing aldı. Akabinde Altunhisar Öğretmen Evi’nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Koç burada aktarılan sorun, görüş ve talepleri dinleyerek, ilgi kurum amirlerine gerekli talimatlar verdi.

Altunhisar ilçe programının ardından Vali Koç, ilçeye bağlı Karakapı ve Keçikalesi belediyelerini ziyaret ederek burada halk buluşmasını gerçekleştirdi. Koç, ilçe ziyareti programı çerçevesinde Karakapı Beldesinde Kahraman Gazi Jandarma Er Sadık Biçer’i evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.