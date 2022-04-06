Uyuşturucuya geçit yok: 19 gözaltı

Niğde’de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 28 Mart-4 Nisan tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte 15,76 gram eroin, 95,88 gram metamfetamin, 197,74 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 53 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.