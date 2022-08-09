Uyuşturucu operasyonu : 17 gözaltı

Niğde İl emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alınırken 32 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler; 10 gün içerisinde yaptıkları baskınlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 32 kök kenevir bitkisi, 70,85 gram metamfetamin, 43,52 gram esrar, 28,31 gram eroin ve 12,36 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi.