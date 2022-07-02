Üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Öğretim Görevlisi Hüseyin Haluk Şengezer’in sunumuyla, personellere yönelik olarak ’İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Eğitim programının açılışına katılarak açılış konuşmasını yapan Üniversite Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Nafiz Tok; iş sağlığı ve güvenliği konusunu üniversitede çalışmakta olan tüm personeller için gerekli gördüklerini ifade ederek bu konunun herkes için çok önemli olduğunu ve ihmal edildiğinde geri dönülemeyecek sonuçlar ortaya çıkabileceğini aktardı. İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’nin düzenli olarak yapılacağını da sözlerine ekleyen Üniversite Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Nafiz Tok; programa katkı sunan Öğretim Görevlisi Hüseyin Haluk Şengezer’e ve tüm katılımcılara teşekkür ederek açıklamalarını sonlandırdı.

Şengezer ise sunumunda; iş sağlığı ve güvenliği konusunun, ne olduğu, neden önemli olduğunu ve iş sağlığı ve güvenliği protokollerinin uygulanmasının sağladığı faydaları eğitim katılımcıları ile paylaştı.