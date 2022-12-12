Üniversitede aşçılık önlüğü giyme töreni yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı 1. sınıf öğrencileri için “Aşçılık Önlüğü Giyme Töreni” gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezimizde gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Doğan, Prof. Dr. Recep Çiçek ve Prof. Dr. Nafiz Tok, protokol mensupları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“En Büyük Gayemiz Ülkenin Gastronomi Alanında Gelişmesine Katkı Sunan Aşçılar Olmak”

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrenciler tarafından hazırlanan konser ile başlayan program, Nazif Adnan Ayhan’ın Aşçılık 1. Sınıf Öğrencileri adına yaptığı konuşma ile başladı. Öğrenci kendilerine sunulan eğitim öğretim imkanları dolayısıyla teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ayrıca dünya mutfağına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirerek ülkenin gastronomi alanında gelişmesine katkı sunan aşçılar olmanın en büyük gayeleri olduğunu dile getirdi.

Rektör Yardımcısı ve Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hamdi Doğan programda yaptığı konuşmada “Aşçılık programının bu günlere gelmesinde desteklerini esirgemeyen Rektör Sayın Prof. Dr. Hasan Uslu’ya teşekkürlerimizi arz ediyorum. Ayrıca hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, Üniversitemiz ve Niğde ile alakalı sosyal faaliyetlerde sürekli olarak yer alan ve destek olan öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize yine içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“Niğde Özelinde Türk Mutfağı, Kadim ve Zengin Değerleriyle Pek Çok Yöreyi Etkilemiştir”

Programda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, konuşmasına “Gastronomi, dünyanın doğal ve kültürel çeşitliliği, medeniyetlerin zenginliği ve milletlerin kendine özgü değerleri, lezzetleri ile oluşmuş bir insanlık değeridir. Niğde özelinde Türk mutfağı, farklı coğrafyalardan, iklimlerden, ürünlerden, lezzetlerden beslenmiş, çağlar boyunca birikerek bugünlere gelmiş kadim ve zengin değerleriyle pek çok yöreyi de etkilemiştir.” ifadeleri ile başladı.

“Önlük Giydirme ve Kuşak Bağlama Gelenekleri, Ahilik Geleneğinin Bir Yansımasıdır”

Önlük giydirme ve kuşak bağlama geleneklerinin fütüvvet teşkilatının, Türk-İslam medeniyetinin en büyük kurumlarından bir tanesi olan Anadolu Ahiliği’nin bir yansıması olduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, ayrıca “Aşçılık Programımız bu eğitim öğretim dönemi itibariyle dördüncü yılına girdi. Açıldığı ilk yıldan itibaren yüzde yüz doluluk oranıyla devam eden bölümümüzde üç yıldır ikinci öğretim eğitimleri de devam ediyor.” diyerek Aşçılık Programımız hakkında bilgi verdi.

“Aşçılık Programımız Kentimize Gastronomi Alanındaki Faaliyetlerde Önemli Destek ve Katkılarda Bulunuyor”

Aşçılık Programımızın kentimize gastronomi alanındaki faaliyetlerde önemli destek ve katkılarda bulunduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, geçtiğimiz yıl üniversitemizin paydaşlığında düzenlenen “Tarladan Sofraya Patates Festivali”nde Aşçılık Programımızın hazırladığı patatesten üretilen 51 çeşit ürünün sergilendiğini, bu yıl gerçekleşen “Elma Festivali”nde ise yine programımız tarafından elmadan üretilen gıdaların hazırlanarak beğeniye sunulduğunu sözlerine ekledi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu bu gelişmelerin yanı sıra öğretim elemanlarının katkılarıyla hazırlanan “Niğde Mutfağı Kitabı”nın ilimizin gastronomi alanında tanıtımı açısından büyük bir önem arz ettiğini kaydetti.

“Programımız Akredite Olma Yolunda Hızla Sonuca Doğru İlerliyor”

Aşçılık Programının akredite olma yolunda hızla sonuca doğru ilerlemekte olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, ayrıca üniversitemizin üniversite-şehir iş birliği ve bölgesel gelişime destek sunma anlayışından hareketle programımız bünyesinde NÜSEM aracılığıyla Niğde halkına yönelik “Temel Aşçılık” ve “Pastacılık” kurslarının verildiğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu son olarak “Üniversitemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’nın açılmasına ilişkin çalışmalarımız da hızla sürmektedir.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Öğrencilere aşçı önlüğü giydirilmesi ile devam eden program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.