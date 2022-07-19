Üniversite Projesine TÜBİTAK ARDEB desteği

’1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ çerçevesinde 2022 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Zan’ın yürütücüsü olduğu ve Üniversiteden Doç. Dr. Mehmet Ali Olğar ve Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Atasoy, Tarsus Üniversitesinden Prof. Dr. Kasım Ocakoğlu ve Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Şakir Aydoğan’ın da araştırmacı olarak yer aldığı ’İki Boyutlu Malzemelerin Kullanıldığı Düşük Maliyetli, Çevreci Ve Esnek Cu2sns3 (Cts) İnce Film Güneş Hücrelerinin Üretimi’ adlı proje de bu çerçevede desteklenmeye hak kazandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; bilimsel çalışma merkezi olarak Üniversitenin akademisyen ve öğrencilerine önemli teknolojik imkanlar sunduğunu ifade ederek TÜBİTAK ARDEB tarafından desteklenmesi kararlaştırılan projenin bu bağlamda somut bir örnek olduğunu vurguladı ve başta Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Recep Zan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. TÜBİTAK ARDEB’in yürüttüğü ve destek alacak projelerin belirlendiği, çıktı ve etki odaklı süreç yönetimi çerçevesinde proje belirleme aşamasında panel puanına ek olarak; proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri çerçevesinde elde ettiği çıktı performansı, TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi’ndeki (THS) artış, Yeşil Mutabakata Uyum çerçevesindeki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler, Ufuk 2020 Programı çerçevesinde, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak, çok disiplinli, disiplinler arası projeler, proje önerisi çerçevesinde oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite iş birliği, proje önerisi çerçevesinde oluşturulmuş olan üniversite - sanayi iş birliği gibi kriterler de ele alınıyor.