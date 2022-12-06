Üniversite ile Uluslararası Vizyon Üniversitesi arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Uluslararası Vizyon Üniversitesi (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti) arasında, ortak bilimsel çalışmaları ile eğitim-öğretimi ve kültürel iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Protokolü Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Uluslararası Vizyon Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can imzaladı. Protokol imza töreni ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu protokolde, öğretim üyeleri, uzmanlar ve araştırma görevlilerinin ortak araştırma yapması, deneyimlerin transferi ve artırılması ve bilgi transferi ile ortak eğitim toplantılarının düzenlenmesinin öncelikli hedefler olduğunu aktararak “Üniversitemizi uluslararası platformlarda daha iyi temsil etmez üzere ikili iş birliği anlaşmalarımızı artırıyoruz. Böylelikle hem öğrenci hem de akademisyenlerimize uluslararası standartlarda eğitim sunmanın yanında uluslararası Üniversitelerde de kendilerini daha çok geliştirebilme imkânı sağlıyoruz” dedi.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can ise açıklamalarında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin değerli bir paydaş olduğunu aktararak “Bu protokol ile hem Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin 30 yılı aşkın süredir edindiği değerli tecrübeyi kendimize aktaracağız hem de bizim tecrübelerimizi sunma fırsatımız olacak. Protokol iki tarafa da hayırlı olsun” dedi. Protokol ile eğitim-öğretim konularında her iki üniversitenin öğretim üyeleri, yardımcıları, araştırmacıları, uzmanları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, mevcut olanları geliştirmek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak ve bunları yayımlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak amaç olarak belirlendi.