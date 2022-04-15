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Tırda 6 milyon makaron ele geçirildi
Niğde’de arama yapılan bir tırda, gümrük kaçağı 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi.
NİĞDE 15.04.2022, 11:23
Niğde’de arama yapılan bir tırda, gümrük kaçağı 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu. Yapılan aramada tırın dorsesinde 6 milyon 600 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.