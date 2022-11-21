Tır Dorsesinde 3 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir tırda 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana - Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.