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Tır Dorsesinde 3 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir tırda 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.
NİĞDE 21.11.2022, 13:27
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir tırda 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana - Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.