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TEM, üniversite öğrencilerini Çanakkale’ye götürdü
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ’Tarihimiz-19’ projesi çerçevesinde, 25 üniversite öğrencisini Çanakkale ve Bursa’ya götürdü.
NİĞDE 28.03.2022, 14:11
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ’Tarihimiz-19’ projesi çerçevesinde, 25 üniversite öğrencisini Çanakkale ve Bursa’ya götürdü.
Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ’Tarihimiz-19’ projesi çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde öğrenim gören 25 kişi, Bursa ve Çanakkale’ye götürüldü. Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, öğrencileri üniversite kampüsünden yolcu etti.