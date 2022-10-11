TEB Başkanı Üney: "Eczacılarımızı Ankara’daki Büyük Eczacı Mitingi’ne davet ediyoruz”

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, seslerini duyurmak için 16 Ekim Pazar günü Ankara’da Büyük Eczacı Mitingi’nde bir araya geleceklerini söyledi.

TEB Başkanı Arman Üney, Niğde’deki eczacıların katılımıyla bir restoranda yapılan toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada eczacıların bazı sıkıntılarının olduğunu ve bunları uzun zamandır dile getirdiklerini söyledi. Eczanelerin ekonomik çıkmazda olduğunu belirten Üney, "Eczacılar normal koşullarda sabit giderlerini dahi karşılayamaz duruma geldi. Ecza depolarına olan borçlarını ödemek için kredi çekiyorlar. Krediyi de bir başka krediyle kapatır hale geldiler. Aynı zamanda kamudaki meslektaşlarımızın çok önemli sıkıntıları var" dedi.

Eczacıların hak ettiğini istediğini dile getiren Üney, "Sesimizi duyurmak için tüm Türkiye’yi geziyoruz. Tüm bölge eczacı odalarımızda toplantılar yaptık. Tüm merkez heyetimiz, denetleme kurulumuz, eczacı odası başkanlarımızla bölgelerde bir araya geldi. Aldığımız karar gereği de 16 Ekim’de Ankara’da Büyük Eczacı Mitingi’nde olacağız. Tüm eczacılarımızla, kamudaki eczacılarımızla, akademisyen eczacılarımızla, eczacılık fakültesi öğrencilerimizle, eczane çalışanlarımızla ve tabii ki tüm halkımızla beraber 16 Ekim Pazar günü Ankara’da olacağız. Mitingde sesimizi daha güçlü şekilde duyuracağız" ifadelerini kullandı.