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Selin vurduğu bölgede yaralar sarılıyor

Niğde’nin Çamardı İlçesi Yeniköy Köyünde sağanak yağmurla birlikte oluşan sel felaketinde hasar gün yüzüne çıktı.

NİĞDE 06.06.2022, 15:11
Selin vurduğu bölgede yaralar sarılıyor

Niğde’nin Çamardı İlçesi Yeniköy Köyünde sağanak yağmurla birlikte oluşan sel felaketinde hasar gün yüzüne çıktı.

Niğde Valiliği önceki gün yaptığı uyarıda; gök gürültülü sağanak yağış, sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar yapmıştı. Çamardı İlçesinde etkili olan yağış ev ve ekili alanlarda hasarlara neden olmuştu. Çamardı Kaymakamı İlhan Kayaş, Yeniköy Köyünde oluşan sel felaketinin verdiği hasarı yerinde inceledi. Yaşanan selle ilgili bilgi alan Kaymakam Kayaş, devletin her daim vatandaşların yanında olduğunu, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatıldığını belirtti.

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