Şehit ailelerine anlamlı hediye

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi Başkanı Ömer Demir; şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, şehitlerin halıya dokunmuş resmini, Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Dernek Başkanı Ömer Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Şehit aileleri ve gazilerimiz adına hizmet etmekten onur duyuyoruz. 23 yıldır bu cennet vatanın asil evlatları olan aziz şehitlerimizin ailelerinin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da kanunlar çerçevesinde dernek ve vakıf yönetimi olarak hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bizler bir işi yaparken ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Hiç bir şehit ailemizin ve gazimiz kendini yalnız hissetmesini istiyoruz. Derneğimizin ve vakfımızın kapısı sonuna kadar açıktır. Bundan hiç bir şehit ailemizin ve gazimizin şüphesi olmasın, hepsi bizim başımızın tacıdır. Sizlere hizmet etmekten dernek ve vakıf yönetimi olarak gurur duyuyoruz. Yeter ki gönüller bir olsun. Hepiniz biliyorsunuz ki; Niğde’de şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bir çok faaliyetler yaptık ve hala yapmaya da devam ediyoruz. Sizlerin huzurlu olması bizim için bir onurdur Cennet vatanın korkusuz kahramanlarının emanetleri bizim namusumuzdur. Sizler için ne yaparsak yapalım asla ve asla şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Rabbim aziz şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin, kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler nasip eylesin. Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi her zaman sizin emrinizdedir. Sizler bu aziz milletimize büyük bir emanetsiniz” dedi.