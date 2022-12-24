Saman balyaları alev alev yandı

Niğde’de bir çiftlikte çıkan yangında saman balyaları küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Bağlama beldesinde bir inek çiftliğinde saman balyalarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tonlarca saman balyası kül oldu. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.