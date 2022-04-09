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Projem KOP İle Hayat Buluyor yarışması tanıtımı Niğde’de yapıldı

KOP İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ‘Projem KOP İle Hayat Buluyor’ yarışması Niğde Tanıtım Toplantısı yapıldı. Bölgedeki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği ödüllü ve proje destekli yarışmada gençler yaşadıkları dünyaya ve yarınlara iz bırakacak.

NİĞDE 09.04.2022, 10:09
Projem KOP İle Hayat Buluyor yarışması tanıtımı Niğde’de yapıldı

KOP İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ‘Projem KOP İle Hayat Buluyor’ yarışması Niğde Tanıtım Toplantısı yapıldı. Bölgedeki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği ödüllü ve proje destekli yarışmada gençler yaşadıkları dünyaya ve yarınlara iz bırakacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesindeki tüm lise öğrencilerini kapsayan, hayata gençlerin gözünden bakabilecek, ihtiyaçlarını hissedip yaşadıkları kentlere kendi bakış açılarıyla şekil verebilmelerini sağlayacak finansman destekli ‘Projem KOP İle Hayat Buluyor’ yarışmasını Niğde’de tanıttı.

“Bölgenin kalkınmasında KOP destekleri çok önemli”

KOP İdaresinin, bölgenin kalkınması için tüm imkanlarını seferber ettiğini, tarım, hayvancılık, sulama, eğitim ve kültür gibi birçok sektörde Niğde’ye de önemli destekler sağladığını ifade eden Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “KOP İdaresi, kurulduğu günden bu yana Niğde’de 225 projeye 179 milyon TL destek sağladı. Bugün tanıtımı yapılan proje yarışması da çok önemli. Bu sayede gençlerimiz, ilimizi, bölgemizi hatta dünyanın sorunlarıyla ilgili kafa yoracaklar ve projeler üretecekler. İşin en güzel tarafı hazırladığınız projeler KOP İdaresi tarafından desteklenecek ve hayata geçirilecek ve sizler yönetim karar sistemine katılmış olacaksınız. Yarışmanın konu başlıkları dünyanın ve bizim karşı karşıya kaldığımız, başka küresel ısınma, iklim değişikliği ve beraberinde gelen sorunları yarışmanın konu başlıkları olarak seçilmiş olması da son derece önemli. Yarışma projenin hayata geçirilmesinde KOP idaresine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Geleceğe gençlerimizle birlikte koşacağız”

KOP İdaresi olarak birlikte çalışma kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bölgenin 2021-2023 dönemini kapsayan ‘KOP Bölge Kalkınma Programı’nı hazırladıklarını ve bu çerçevede ‘Çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici/artırıcı, özellikle gençlerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmesi, sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik kalkınmaya destek olmasını önemsediklerini kaydeden KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Bizler gençlerimizin yetkin, bilgili, kültürlü bireyler olarak insani, milli ve manevi değerlerle yetişmesini ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmasını bekliyoruz. Gençlerimize güveniyor; onları bugünün enerjisi, yarınların teminatı olarak görüyoruz. Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun avantajlarını da kullanarak ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç haline getirmeliyiz. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birlikte koşacağımız gençlerimizle yerelden başlayıp, küresel alanda yeni başarı hikâyeleri yazacağız. Bunu da, başkalarını izleyen değil başkalarının örnek aldığı, dünyada adından söz ettiren sonuna kadar güvendiğimiz gençlerimizle başaracağız” dedi.

“Fikirler projeye, projeler hayata geçirilecek”

“Gençleri karar alma süreçlerine aktif bir şekilde dahil ederek, ülkemizin meselelerine ve çevreye duyarlı, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesi hedefiyle, toplumsal süreçlere katılımı için başkanlık olarak bugün tanıtımını yaptığımız önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz” diyen KOP Başkanı Şahin, bölgedeki tüm lise öğrencilerin ön şartsız katılabileceği yarışmada asıl kazananın Türkiye olacağını kaydetti. Şahin, “Yarışma ile lise öğrencilerimizin belirlenen temalara uygun sosyal, çevreci ve kültürel alanlarda kendi ilinde gözlemlediği problem ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri oluşturmasını ve bunu bir proje halinde bizlere sunmalarını bekliyoruz. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirilirken bölgesel ve ulusal problemlere yenilikçi, sürdürülebilir çözümler sunan, uygulanabilir ve desteklemeye uygun özgün proje fikirlerini de KOP İdaresi olarak yine kendi şehrinde hayata geçirilmesi için finanse edeceğiz” diye konuştu.

Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ise gençlerden Niğde’nin ihtiyacı olan fikirlere yönelmelerini isteyerek, “İlimizin ihtiyacı olan projeleri hazırlamanızı diliyorum. Bugüne kadar Niğde için KOP İdaresinin finansman destekleri sayesinde çok sayıda proje ürettik, lise öğrencilerimizin katılacağı Projem KOP ile Hayat Buluyor Yarışmasına da yine Niğde olarak bol miktarda proje ile başvuracağımıza inanıyorum. Başta Niğde Valimiz olmak üzere KOP İdaresi Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalar ardından; ‘İklim Değişikliği’, ‘Suyun Etkin Kullanımı’, ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’, ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’, ‘Akıllı Tarım’, ‘Kırsal Kalkınma’, ‘Genç İstihdamı’, ‘Eğitimde Değişim ve İnovasyon’ ve ‘Kültürel Miras’ gibi 9 ana başlıktaki yarışma kategorileri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Niğde Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur, İlçe Kaymakamları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile çok sayıda okul müdürü ve öğrenciler katıldı.

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