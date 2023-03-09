Polisten kahveye kumar operasyonu

Niğde’de kumar oynatılan kahvehaneye düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kahvehane sahibi gözaltına alındı, 5 kişiye kumar oynamaktan 20 bin 275 lira para cezası uygulandı.