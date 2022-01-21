Özel İdare ekipleri sokak hayvanlarına mama bıraktı

Niğde’de İl Özel İdaresi etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesini sağladı.

İl Özel İdaresi ekipleri, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışma yürüttü. Ekipler yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için belirli bölgelere mama bıraktı.