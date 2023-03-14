Önce kaldırımda yürüyen yayaya, sonra cami duvarına çarptı

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir yayaya ardından da cami duvarına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Paşakapı Caddesi’nde meydana gelen kazada, Mustafa T. (77) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ahmet A.’ya (54) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.