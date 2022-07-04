Nihat Öztürk: "İlaç fiyat farklarının ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını talep ediyoruz"

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, ilaç fiyat farklarının çok yükseldiğini, bunun da eczacılar ile vatandaş arasında büyük sorun haline geldiğini söyledi.

İlaç sanayinin ilaç fiyatını artırabilmek için ilacı piyasaya vermediği için eczacılar ile vatandaşlar karşı karşıya geldiklerini ifade eden Öztürk, yetkililerden ilaç fiyat farklarının ortadan kaldırılması veya azaltılmasını talep etti. Öztürk, "2009 yılından beri 13 senedir eczacıların karlılık oranlarını tespit eden ilaç fiyat kararnamesidir. Bu ilaç fiyat kararnamesinin değişmesi için biz bugüne kadar her türlü girişimlerde bulunduk. Her noktada sempatik, doğrudan ve dolaylı girişimlerde bulunduk. Ancak yetkililerden bu konuda olumlu bir sonuç alamadık. Biz eczacılar olarak şunu söylemek istiyoruz ilaç fiyatları Türkiye’de çok yüksek biz buna karşıyız. Vatandaşlarımızın reçetelerini almak için geliyorlar geldikleri zaman eczanelerimizde ödemek zorunda kaldıkları fiyat farklarına şiddetle karşıyız. Ancak gün geçtikçe bu bahsettiğimiz ilaç fiyat kararnamesi ilaca gelen zamlar dolayısıyla vatandaşımızın bu ödediği rakamlar yükselmektedir, neredeyse altından kalkamaz hale gelmişlerdir" dedi.

Öztürk, "Eskiden vatandaşımız ilacını hiç itiraz etmeden alırken şimdi ise tepkiler vererek bırakıp gitmektedirler. Vatandaşımızın cebimden çıkan ilaç fiyat farklarının ortadan kaldırılması ve ya azaltılmasını talep ediyoruz. Vatandaşımızın ilaca ulaşımında zaman zaman zorluklar yaşanıyor ilaç sanayi ilaç fiyatını artırabilmek için ilacı piyasaya vermemektedir. İlacı piyasaya vermeyince vatandaş eczane eczane gezmek zorunda kalıyor. Biz ilaç fiyatlarını güncellerken vatandaşa zorluk yaşatılmadan yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı