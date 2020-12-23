Niğde’ye Yeni Şehir Mezarlığı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getirmeye, vad ettiği projelerini şehre kazandırmaya devam ediyor.

Mevcut mezarlıkların kapasitesinin dolması nedeniyle yeni mezarlık çalışmalarına başlayan Niğde Belediyesi, şehrin ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak yeni mezarlık yerini oluşturmaya başladı. İlhanlı Mahallesi Utku Sokak’ta yaklaşık 150 bin metrekare yeni mezarlık alanı Niğde’nin 30 yıllık mezarlık ihtiyacını karşılayacak fiziki yapıya sahip olacak. Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada, il genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve şehrin ileriye dönük ihtiyaçlarını karşılamaya da devam ettiklerini belirtti. Yaptığı çalışmalarda uzun vadeli işlere imza atarak sorunlara temelden çözüm bulmayı hedefleyen Başkan Özdemir; "Uzun yıllar Niğde’mizin mezarlık ihtiyacını karşılayacak alanımızdaki çalışmalarımız başladı. Şu an 100-150 tanesi hazır, arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar kalan kısmı da ilerleyen zamanlarda hazır hale gelecek. Burada aynı zamanda camii, taziye evi ve gasilhane olacak. Hem sıra mezarlarımız, hem aile mezarlarımız olacak. En az 25-30 yıl ihtiyacımızı karşılayacak ama bu da yeter mi yetmez dedik hemen bu alanın karşısındaki bir alanı da rezerve alanı olarak belirledik. Herkese sağlıklı uzun ömürler diliyoruz ama hepimizin geleceği yer burası. Cenaze ve defin hizmetleri ücretsiz bir şekilde ekiplerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşımızın hizmetinde olacak. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı günler ve uzun ömürler dileyerek hepinizi Allah’a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özdemir, yeni mezarlıkta yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla nezih bir ortam sunulacağını kaydetti.