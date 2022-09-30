Niğde’ye çok amaçlı Merkez Kütüphane

Niğde Belediyesi’nin, kente çok amaçlı bir kütüphane kazandırmak için başlattığı girişim sonuç verdi. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Merkez Kütüphane için ilk kazma vuruldu.

Kısa süre içinde gençlerin hizmetine sunulması planlanan Merkez Kütüphane yaklaşık 9 milyon liraya mal olacak. Niğde Belediyesi, Merkez Kütüphanesin yanı sıra, İlhanlı ve İnönü Mahallelerine de birer kütüphane kazandıracak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada Niğde Belediye binası önünde ilk kazması vurulan Merkez Kütüphanenin hem içerik hem de sosyal faaliyetler açısından çok amaçlı büyük bir kütüphane olacağını belirtti.

Yeni yeni kütüphaneler

Geçtiğimiz günlerde Özbelde Kızılelma Parkı’nın içine KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yaparak ‘çocuk kütüphanesi’ kazandırdıklarını anımsatan Başkan Özdemir, Belediye Binası önünde yapımına başlanan Merkez Kütüphanenin yanı sıra İnönü ve İlhanlı Mahallelerine de birer kütüphane yaptıracaklarının müjdesini verdi.

“Niğde’de kütüphanelerin sayısını artıracağız”

Niğde’de kütüphanelerin sayısını artırmayı amaçladıklarını anlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Kentimize kazandıracağımız yeni nesil kütüphanelerle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi daha çok kitap okumaya, daha çok sosyal ve kültürel aktivitelere yönlendirmenin gayreti içindeyiz” dedi.